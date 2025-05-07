الجيش يصدّ هجوماً بالمسيّرات على قاعدة عسكرية في بورتسودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، تصدي الدفاعات الأرضية لهجوم بالطيران المسيّر نفذته قوات الدعم السريع في مدينة بورتسودان، مستهدفة القاعدة البحرية العسكرية «فلامينغو» المطلة على البحر الأحمر.

ولليوم الرابع على التوالي استهدفت طائرات مسيرة انتحارية المدينة، الواقعة شرق البلاد، والتي تطل على البحر الأحمر.

وكانت قد انتقلت رئاسة الدولة وكل الوزارات والمكاتب الحكومية بالإضافة إلى المكاتب الأممية والبعثات الدبلوماسية إلى بورتسودان، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم منتصف أبريل/ نيسان 2025.

وحسب مصادر تحدثت لـ«القدس العربي» أسقطت الدفاعات الأرضية في بورتسودان جميع المسيرات المهاجمة، بينما سقطت واحدة في محيط القاعدة البحرية العسكرية «فلامينغو» المطلة على البحر الأحمر، قبالة «أعالي البحار» الممر الدولي للسفن التجارية.

وفي ستينيات القرن الماضي أنشئت قاعدة «فلامينغو» البحرية التي أصبحت منذ العقد الماضي ساحة صراع أمريكي – روسي.

ومنذ عام 2015، بدأت روسيا تفاهمات غير معلنة بخصوص القاعدة مع الحكومة السودانية برئاسة الرئيس السابق عمر البشير، لاحقا في عام 2017، زار البشير روسيا وطلب من روسيا حمايته من التهديدات الأمريكية، مقابل المضي في ترتيبات القاعدة العسكرية الروسية.

وبلغ التصعيد الأمريكي الروسي إحدى لحظات ذروته الأبرز في عام 2021 حيث رست في التوقيت ذاته سفينتان عسكريتان أمريكية وروسية في السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر، بالتزامن مع تسريبات حول استئناف المجلس العسكري السوداني وروسيا مباحثات، بخصوص القاعدة البحرية.

وقتها أكدت الحكومة أن مسألة إنشاء قاعدة عسكرية بحرية يجب إجازتها عبر برلمان منتخب وليس في فترة حكم انتقالي.

وتجددت النقاشات حول القاعدة البحرية الروسية «فلامينغو»، مع تصاعد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تبادل قادة الجيش ومسؤولون في الحكومة الروسية عددا من الزيارات.

في ظل التصعيد الأخير، وهجمات الطائرات المسيرة العنيفة على مرافق مدنية وعسكرية ذات حساسية عالية في مدينة بورتسودان، جدد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الدعوة للجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للتفاوض.

وقال حمدوك الذي يترأس تحالف القوى الديمقراطية المدنية « تقدم» الرافض للحرب، إن التطورات الجارية في مسار الحرب، خطيرة بكل المقاييس، مشيرا إلى أنها «أكدت ما ظلت تقدم تقوله ومفاده: لا توجد حلول عسكرية لما يحدث في السودان».

حمدوك يدعو طرفي الصراع للتفاوض: لا توجد حلول عسكرية

وأضاف أن «الحرب جلبت ويلات غير مسبوقة للشعب السوداني».

وتابع: « في هذه اللحظات التي يتجه فيها السودان نحو المجهول، يحتم علينا الواجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار»، مناشدا بصورة مباشرة قيادتي القوات المسلحة وقوات «الدعم»، «الوقف الفوري للقتال حفاظا على أرواح السودانيين ووحدة البلاد».

وفي رسالة لدول الإقليم والمجتمع الدولي، قال حمدوك: «في هذا المنعطف الخطير من تطورات الحرب أناشد المجتمعين الإقليمي والدولي لمضاعفة الجهود من أجل الضغط من أجل الوقف الفوري للحرب».

في الأثناء جدد عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس «تجمع قوى تحرير السودان»، عبد الله يحيى، الاتهامات، للإمارات، مشيرا إلى أن «خيوط المؤامرة الكبرى بدأت بالتكشف شيئًا فشيئًا».

وقال إن «العدوان الإماراتي المخفي بدأ في إماطة اللثام عن وجهه الحقيقي، حيث اتخذ العدوان على البلاد طورًا جديدًا، منذ ليلة الأحد»، في إشارة إلى استهداف المسيرات مدينة بورتسودان.

وأضاف في بيان: «نتوحد صفًا واحدًا خلف هدف هزيمة الميليشيا الإرهابية. لقد حققنا انتصارات إستراتيجية وأشواطا كبيرة في درب التحرير، وهذا لم يكن ليحدث لولا توحدنا».

وتابع: «نحن على ثقة من أن الدم السوداني أمضى من مخططات العدوان ومكائد الخونة، مهما تطاول أمد المهددات وتعاظمت الخسائر، ستتكسر أطماع التوسعية والمستعمرين الجدد».

وفي السياق قالت وزارة الخارجية السودانية إن مدينة بورتسودان تعرضت خلال الأيام الماضية لسلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت المرافق المدنية الرئيسية وشملت المطار المدني ومستودعات الوقود الاستراتيجي، وجزءا من ميناء بشائر، وفندقا يقيم فيه دبلوماسيون وضيوف أجانب.

ولفتت إلى أن بورتسودان تمثل مركز انطلاق العمليات الإنسانية ومقر البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، فضلا عن كونها الميناء البحري الأساسي وفيها ثاني أكبر مطار دولي في البلاد.

وأشارت إلى أنه استخدمت خلال الهجمات مسيرات استراتيجية وأسلحة متقدمة قالت إنها «لا تتوفر إلا لدول بعينها»، مضيفة: « لقد توفرت للأجهزة المختصة معلومات موثقة حول نوعية ومصادر تلك الأسلحة سيعلن عنها في حينها».

ولفتت إلى أن تلك الهجمات «تمثل جريمة عدوان مكتملة الأركان، وإرهابا دوليا صريحا، وامتدادا لمخطط تدمير الدولة السودانية».

وتابعت: «إن لجوء رعاة الميليشيا الإرهابية للتدخل المباشر في الحرب واستخدام أساليب الإرهاب الصريح يعبر عن اليأس والإقرار بفشل تحقيق أهداف حربهم بالوكالة بواسطة الميليشيا الإرهابية».

وأكدت وزارة الخارجية «أن السودان قادر على مواجهة هذا العدوان الإرهابي الخارجي، الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوز ما خلفته الهجمات من أضرار».

وقالت إن «الشعب السوداني بقيادة قواته المسلحة والقوات المساندة الأخرى، سينتصر على أكبر غزو خارجي تتعرض له البلاد في تاريخها، رغم أنه كان مسنودا بأحدث الأسلحة والمرتزقة والعملاء من أقاصي الدنيا».

وشددت على أن «السودان يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه وشعبه بكل الوسائل»، داعية مجلس الأمن في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكل أعضاء المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم في مواجهة هذا «الإرهاب الدولي والتهديد الخطير للأمن الإقليمي والدولي».

يأتي ذلك في وقت أدانت فيه الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات من دون طيار على مدينة بورتسودان.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: «تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار التي أفادت التقارير بأن قوات الدعم السريع أطلقتها على البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في بورتسودان وفي جميع أنحاء السودان».

وأعتبر هذه الهجمات تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدائرة في السودان، مضيفا: « لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع والتقارير عن عنف قوات الدعم السريع ضد المدنيين وعمال الإغاثة في الفاشر، شمال دارفور، وما حولها».

وأوضح أن الولايات المتحدة «تواصل المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن للمدنيين الفارين من العنف».

بالتزامن أبلغ القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان شيلدن يت وزارة الخارجية السودانية بأن الأمم المتحدة باقية في البلاد، وأن منظماتها المختلفة ستؤدي مهامها ولن تغادر البلاد».

وقال ممثل الأمم المتحدة لدى لقائه وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير إدريس إسماعيل في مكتبه في الوزارة أمس الأربعاء، ان هذه المنظمات جاءت من أجل خدمة المدنيين ولن تتخلى عنهم وهم في حاجة إلى خدماتها.

وحسب وكالة السودان للأنباء: «قدم وكيل وزارة الخارجية المكلف تنويرا للممثل المقيم للأمم المتحدة حول العدوان الإماراتي على البلاد وآخرها الهجمات على بعض المواقع الحيوية في مدينة بورتسودان».

وأكد وكيل وزارة الخارجية للمسؤول الأممي أن الوضع تحت السيطرة وأن مطار بورتسودان عاود نشاطه.

وأعلن مطار بورتسودان الدولي أن الرحلات الجوية تسير بصورة طبيعية، وأن إدارة العمليات تقوم بالتنسيق مع شركات الطيران لإعادة برمجة الرحلات السابقة.