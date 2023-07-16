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الحاجة المغربية التي اضطرت طائرتها للهبوط في الجزائر تتماثل للشفاء- (فيديو)

منذ ساعتين

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الجزائر- “القدس العربي”:

تتماثل الحاجّة المغربية التي هبطت بها الطائرة اضطراريا في الجزائر، للشفاء بعد العارض الصحي الذي أصابها في رحلة العودة من البقاع المقدسة، وفق ما أفاد أطباء جزائريون.

وعبّرت هذه السيدة المسنة في حديثها مع التلفزيون الجزائري عن امتنانها لوقفة الجزائريين معها. وقالت: “لقد كان وقوفهم معي كبيرا، من الأطباء إلى الممرضين”. وأبرزت أن الجزائريين والمغاربة إخوة تجمعهم روابط الدم والإسلام.

وقالت الدكتورة بليلي التي تشرف على علاج الحاجّة المغربية إن حالة المريضة مستقرة وستواصل العلاج حتى تتمكن من الخروج والعودة لأهلها.

وكانت السلطات الجزائرية، قد سمحت لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية يوم السبت بالهبوط في مطار الجزائر الدولي كانت متوجهة للمغرب، من أجل إسعاف الحاجّة التي تطلب وضعها الصحي تدخلا عاجلا.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية، أنه على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها  المجال الجوي الجزائري، سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط  الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي.

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر [email protected] ):
    يوليو 16, 2023 الساعة 5:04 م

    الحمد لله.. الآن وجب التفكير في طريقة الرجوع… والاجواء مغلقة.. والبر مغلق.. خير إن شاء الله..

    رد
  2. يقول عبد القادر A:
    يوليو 16, 2023 الساعة 5:17 م

    طهورا إنشاء الله

    رد

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