الحارس الإسباني ديفيد رايا يكشف عن طموحاته مع أرسنال في الموسم الجديد

لندن: كشف حارس المرمى الإسباني ديفيد رايا، عن طموحاته في الموسم الجديد مع فريقه أرسنال، قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقضى رايا موسما مزدحما شهد خلاله الحصول على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنكليزي، كما توج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت بألمانيا الشهر الماضي.

وأجرى رايا لقاء مع الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال، اليوم الخميس، حيث قال “بعد مجيئي إلى هنا على سبيل الإعارة واللعب لهذا النادي المذهل، والظهور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، والاقتراب من الفوز بالدوري، ثم الفوز ببطولة أوروبا أيضا، يسعدني أن أقول إنني حققت بعض أحلامي”.

وأضاف رايا “عندما أتيت إلى إنكلترا في الـ16 من عمري، كان الشيء الوحيد الذي أردت القيام به هو الاستمتاع بكرة القدم وبالتحدي. بالطبع، تفكر في الأشياء التي قد تتمكن من القيام بها، لكنني واصلت تحديد أهدافي على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بكرة القدم”.

وأوضح “يتعين علينا أن نتعلم من كل شيء، من كل خطأ ومن الأشياء الجيدة التي قمنا بها أيضا، حتى نتمكن من مواصلة العمل على تحسينها. هذا ما يتعين علينا القيام به. لقد كان عاما رائعا ولكن ينبغي علينا وعلى أن نجعل الموسم المقبل أفضل”.

وأشار “لقد كان من دواعي سروري أن أوقع العقد للأعوام القادمة وأن أكون هنا، إنه أمر رائع، مع الطريقة التي يسير بها النادي، واللاعبون، والطاقم، وكل من حول النادي، والجماهير. فإنه أمر مذهل”.

ولعب مدرب حراس المرمى إيناكي كانا دورا كبيرا في تطوير ديفيد رايا في كل من برينتفورد وأرسنال، حيث ساعده على الاستعداد للتصدي لهجمات المنافسين على الوجه الأمثل.

وتحدث رايا عن دور كانا، “لقد غير أسلوبي في لعب دور حارس المرمى. إذا شاهدت لقطات من مسيرتي عندما كنت في بلاكبيرن، فسوف ترى حارس مرمى يقف على الخط فقط، ولا يحاول التصدي لأي شيء، ونادرا ما يحاول تمرير الكرة، ونادرا ما يخرج من منطقة الجزاء، وينتظر فقط التصدي لتلك الكرة”.

وكشف رايا “عندما وقعت لبرينتفورد، قام إيناكي بتغيير أسلوبي تماما في أن أكون حارس مرمى، لأكون أكثر استباقية وأتوقع الأشياء التي لم تحدث بعد. لذا، إذا كان بإمكانك المرور عبر عرضية، فافعل ذلك فقط. لا تنتظر التصدي. بدلا من ذلك، تجنب الفرصة. بالنسبة للكرات من الخلف وكل ذلك، ابق مرتفعا قدر الإمكان لتتمكن من قطع الهجوم”.

وشدد رايا “أحب أن أكون جزءا من عملية بناء الهجمة، ومن محاولة تسجيل الأهداف وصناعة الهجمات. إنه أمر ممتع. أستمتع بالتحدي. أعلم أنه ستكون هناك أخطاء وأهداف ستدخل شباكنا بسبب ذلك، لأن هذه هي الطريقة التي نلعب بها. لكن هذه هي المخاطرة التي نتحملها والتي يريدنا المدرب أن نتحملها. أعتقد أن الفائدة أكبر من المجازفة”.

وهناك لاعبان ساعدا بانتظام في التخفيف من هذه المخاطر وهما ويليام ساليبا وجابرييل، اللذان شكلا شراكة دفاعية قوية في الخلف، حيث تحدث عنهما رايا قائلا “إنهما قويان للغاية والعلاقة بينهما مذهلة. يعرف كل منهما مكان الآخر في كل موقف، لذا فهما يدعمان بعضهما البعض”.

وتابع “إنهما ذكيان للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أنهما صغيران نسبيا. أعلم أن ويلو أصغر سنا قليلا من جابرييل، لكنهما صغيران نسبيا ويتمركزان على أرض الملعب في المواقع لتجنب حدوث أشياء لا تصدق”.

ويفتتح أرسنال مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنكليزي بملاقاة ضيفه وولفرهامبتون على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن بعد غد السبت.

ويحلم أرسنال بالتتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه والأولى منذ موسم 2003 / 2004.

(د ب أ)