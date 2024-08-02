رياضة | تقارير رياضية

الحارس المغربي الكجوي: مشوارنا في باريس يذكرني برحلتنا الأسطورية في قطر

2 - أغسطس - 2024

3

باريس: أكد الحارس المغربي منير الكجوي أن أسود الأطلس بوسعهم حصد الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.
واكتسح المنتخب المغربي نظيره الأمريكي 4 / صفر اليوم الجمعة في دور الثمانية ليبلغ المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق.
وقال الكجوي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “لدينا افضل جمهور في العالم، لم نحقق أي شيء بعد وبإمكاننا حصد الذهب في باريس”.
وأضاف “المنتخب الأمريكي قوي على المستوى البدني، لكننا استعدينا جيدا لهذه المواجهة، ففي دور الثمانية تكون كل المواجهات صعبة، وإذا أردنا الظفر بالذهب علينا أن ندرك أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود”.
وأوضح الحارس المغربي “لا يهم من سنواجه في المربع الذهبي فكلها فرق كبيرة ، ويجب علينا الفوز في المباراتين المقبلتين لتحقيق هدفنا المتمثل في الفوز بالذهب”.
واشار “جماهيرنا تساندنا بشكل مذهل ونتطلع لرد الجميل، هناك العديد من الوجوه الشبابية بين مشوارنا في الأولمبياد ومشوارنا في مونديال قطر حينما حصدنا المركز الرابع، لكننا لن يرضينا سوى الذهب”.
وأكد “أكثر ما يزعجنا في باريس هو الازدحام المروري والمسافات البعيدة ، لكن رغم أي صعوبات نحن جاهزون للمنافسة بقوة على اللقب الأولمبي”.
(د ب أ)

  1. يقول م. باني:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 7:05 م

    لحد الان انتم الافضل قوة وامتاعا وابهارا

  2. يقول مغربي العيون الصحراء المغربية:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 10:25 م

    ماشاء الله تبارك الرحمن على الشعب المغربي حفظكم الله ورعاكم أحسنتم شرفتم العرب والمسلمين

  3. يقول كريم المغربي:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 12:34 ص

    مستوى المنتخب تطور بشكل كبير من مباراة لأخرى ، الانتصار الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 4-0 يؤكد ذلك ، بالتوفيق للمنتخبين العربيين المغربي والمصري في المربع الذهبي

