الحارس المغربي ياسين بونو ينضم رسميا  للهلال السعودي- (فيديو)

الرياض: أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الخميس، تعاقده رسميًا مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، تويتر سابقا، مقطع فيديو تضمن تقديم “بونو” بقميص نادي الهلال، معلقًا على المقطع “ديما هلال. ديما أزرق”.

ويصل الدولي المغربي “ياسين بونو” حارس المرمى الجديد لفريق الهلال إلى الرياض، فجر الجمعة، تمهيدًا للانضمام إلى “الزعيم”.

وخاض بونو أمس الأربعاء آخر مباراة له بقميص إشبيلية وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي والتي حسمها الأخير بالفوز بركلات الترجيح.

(د ب أ)