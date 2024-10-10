الحارس شتينسني جاهز لمساعدة برشلونة لكنه لن يتوقف عن التدخين

برشلونة: تراجع الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني مؤخرا عن قرار الاعتزال لينضم لبرشلونة، لكنه لا ينوي تغيير حياته الشخصية بما في ذلك التدخين.

وبعد إصابة طويلة الأمد تعرض لها مارك-أندريه تير شتيغن، أقنع برشلونة حارس مرمى يوفنتوس السابق بالانضمام له في صفقة انتقال مجانية. ولا يعتقد شتينسني أن ما يفعله خارج الملعب يجب أن يثير اهتمام أي شخص.

وقال في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: “هناك أشياء لا أغيرها في حياتي الشخصية ولا علاقة لأحد بها إذا كنت أدخن. أعتقد أن هذا لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهودا مضاعفا”.

وأضاف: “لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيرا سيئا عليهم. في بعض الأحيان يلتقط أحدهم صورة من بين الأشجار التي أدخن فيها سيجارة، وهذا خطأهم وليس خطأي”.

وأكد: “إذا كان هناك من يعتقد أنني سأغير طريقتي في الحياة، فعليه أن يفكر مرة أخرى. كنت على هذا النحو طوال حياتي”.

(رويترز)