رياضة | كرة قدم عالمية

الحارس شتينسني جاهز لمساعدة برشلونة لكنه لن يتوقف عن التدخين

10 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

برشلونة: تراجع الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني مؤخرا عن قرار الاعتزال لينضم لبرشلونة، لكنه لا ينوي تغيير حياته الشخصية بما في ذلك التدخين.

وبعد إصابة طويلة الأمد تعرض لها مارك-أندريه تير شتيغن، أقنع برشلونة حارس مرمى يوفنتوس السابق بالانضمام له في صفقة انتقال مجانية. ولا يعتقد شتينسني أن ما يفعله خارج الملعب يجب أن يثير اهتمام أي شخص.

وقال في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: “هناك أشياء لا أغيرها في حياتي الشخصية ولا علاقة لأحد بها إذا كنت أدخن. أعتقد أن هذا لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهودا مضاعفا”.

وأضاف: “لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيرا سيئا عليهم. في بعض الأحيان يلتقط أحدهم صورة من بين الأشجار التي أدخن فيها سيجارة، وهذا خطأهم وليس خطأي”.

وأكد: “إذا كان هناك من يعتقد أنني سأغير طريقتي في الحياة، فعليه أن يفكر مرة أخرى. كنت على هذا النحو طوال حياتي”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي في عضلات الفخذ الخلفية دون تحديد مدة غيابه
20 - أبريل - 2025
رافينيا يقود برشلونة للفوز في اللحظات الأخيرة على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني
19 - أبريل - 2025
برشلونة يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 3-1 أمام دورتموند
15 - أبريل - 2025
ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على آلافيس ويواصل مطاردة برشلونة متصدر الدوري الإسباني
13 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية