الحاكم العسكري الإسرائيلي يأمر بهدم 95 منزلا في مخيم جنين

الضفة – «القدس العربي»: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية «جبهة الحرب» الكبرى بالنسبة لدولة الاحتلال، فيما أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، أوامر هدم لـ95 منزلاً على الأقل، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ضمن عملية «السور الحديدي» المستمرة منذ نحو شهرين.

ونشر بلوط، الذي يُعدُّ الحاكم العسكري للضفة الغربية، خريطة توضح المنازل التي طالها قرار الهدم، مبينًا أن تنفيذ الهدم سيتم في غضون 24 ساعة من هذا الإعلان.

وقال: «يحق لكل من يطلب إخلاء متاعه من البيت التوجه بهذا الطلب إلى مديرية التنسيق والارتباط خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة».

«الكابينيت»

في ذات السياق التصعيدي، وجه نتنياهو رسالة سياسية أمنية خلال جولة تفقدية، مساء الأربعاء، في مقر وحدة «المستعربين» التابعة لقوات حرس الحدود في الضفة الغربية، قال فيها: «بينما نخوض حربا شرسة ضد حماس في قطاع غزة، نحن ندرك إمكانية فتح جبهة أكبر وأقوى هنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)».

وفي بداية شهر أيلول /سبتمبر الماضي أعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينيت» الإسرائيلي الضفة الغربية «جبهة حرب»، فيما كانت تعدّ الى حينه ومنذ بداية الحرب على غزة «جبهة ثانوية»، وكانت مهمة الجيش إبقاءها تحت الضبط.

وحسب المحلل السياسي أمير مخول، فإنه وفقا للتعريف الجديد فإن الوضع في الضفة «تجاوز تعريف القنبلة الموقوتة الى قنبلة منفجرة».

وأشار القرار الوزاري الى الحاجة الى تغيير جذري في التعاطي وألى ان العملية العسكرية في مخيم جنين هي مجرد البداية وليست النهاية.

وقال مخول إنه ونتنياهو تجول قبل اسابيع في مخيم نور شمس في طولكرم، وعقد اجتماعا من ضباطه في غرفة الاستقبال في أحد المنازل التي تم تهجير أهلها تباهيا، وعوّل على وحدة «المستعربين» المعروفة بسطوتها نتيجة قدرتها على التخفي بالزي الفلسطيني وانتهاج سلوك أهل البلد الفلسطينيين. ويشير تلميح نتنياهو الى «إمكانية فتح جبهة أكبر وأقوى» في الضفة المحتلة، الى النوايا والمخططات المبيتة وجاهزة. ويدرك نتنياهو، وهذه عقيدته، بأن الضفة الغربية هي «درة التاج» في مخططات تياري اليمين العقائدي والصهيونية الدينية، وأهميتها بالمفهوم الاستيطاني والرابط الديني تفوق قطاع غزة ومعظم مناطق فلسطين التاريخية.

ويشدد مخول على أن المخططات الإسرائيلية لا تتوقف عند التصريحات بل يجري تطبيقها على الأرض الفلسطينية، وأحيانا يسبق التطبيق انجاز المخطط وهو سمة للمشروع الصهيوني الاستيطاني تاريخيا.

ويذكر أن الادارة المدنية الاحتلالية قامت يوم الأربعاء بتوجيه من مديرية الاستيطان بهدم طريق فلسطيني بطول 9 كم في صحراء القدس (برية بيت لحم) والموصل بين المدن الفلسطينية في مناطق (ب)، أي التابعة مدنيا لنفوذ السلطة الفلسطينية من دون المرور في المنطقة الخاضعة لسيطرة الإسرائيلية، بما يعني إلغاء اتفاقية واي-ريفر. هذا الإجراء، إضافة الى سياسة عزل المدن الفلسطينية بالحواجز يجعل إمكانية التواصل الجغرافي والسكاني في الضفة شبه معدومة.

واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي أيمن يوسف أن المزيد من التدمير في مخيم جنين يراد له تحقيق هدف جعل العودة إلى المخيم صعبة، بل مستحيلة في المطاف النهائي.

وقد واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ59 على التوالي، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين، بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم قرابة 66 منزلا في حارات الحواشين والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، بحجة توسيع الشوارع، وشق طرق جديدة في المخيم، لدخول آلياتها العسكرية.

وأحرقت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من المنازل في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، وتستمر في إغلاق الشارع المؤدي الى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين، بالسواتر الترابية.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت تلك القوات قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين، فيما أجرت تحقيقات ميدانية لعشرات المواطنين.

وحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وشهد اقتصاد مدينة جنين تراجعاً كبيراً وازدادت نسبة الفقر بين سكانها. وخلّف عدوان الاحتلال حتى اللحظة، 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.

وأدانت فصائل فلسطينية إعلان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على هدم عشرات المنازل والبنايات السكنية في مخيم جنين ومحيطه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان الاحتلال عن عزمه عن عملية الهدم يعتبر جريمة جديدة تُضاف إلى سجل إجرامه ووحشيته. وأكدت الحركة أن «إخطارات الهدم في مخيم جنين تأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل منذ 58 يومًا، والذي دمّر خلاله أكثر من 512 منزلًا ومنشأة، بين تدمير كلي وجزئي، مما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن من أهالي المخيم». وشددت «حماس» على أن «ما يشهده مخيم جنين من إرهاب متصاعد يتم في ظل صمت دولي، وفي ظل التغاضي عن حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية».

قالت حركة «فتح» إن قرار جيش الاحتلال هدم عشرات المنازل في مخيّم جنين هو «جريمة تطهير عرقيّ ممنهجة، لكن هذا لن يطمس الحقائق التاريخية ولن يبدد حقوق شعبنا الوطنية».

مخيم العين

وفي سياق متصل، أنهى جيش الاحتلال اقتحامًا لمخيم العين في نابلس، بعدما استمرَّ 14 ساعة وتخلله اغتيال شاب واعتقال آخر، وإجبار عشرات العائلات على النزوح من منازلها. وأفادت مصادر صحافية في المخيم أن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من المخيم عند الساعة 8.30 مساء الخميس، بعد عملية عسكرية واسعة، تخللها عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بدءًا من الليلة الماضية. وأسفر العدوان عن استشهاد الشاب عدي عادل عبد الرحيم قاطوني (22 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم العين، وفقًا لوزارة الصحة.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت في مخيم العين، استخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، مبينة أن أصوات اشتباكات مسلحة سُمعت من حين لآخر.

ميزانية مصلحة السجون

وفي سياق التصعيد الإسرائيلي، صادق وزيرا المالية والأمن الاسرائيليين على ميزانية قدرها 1.9 مليار شيكل (نصف مليون دولار) لصالح مصلحة السجون، لبناء 26 جناحا جديدا للسجناء في سجني «كتسيعوت» (النقب) و»سهرونيم» (النقب).

يشار الى أن سجن «سهرونيم» افتتح عام 2007 للمتسللين الافارقة ومنذ عام 2018 تسجن اسرائيل فيه الفلسطينيين.

وتتضمن الميزانية 300 وظيفة جديدة لقوات التدخل الخاصة، وزيادة كبيرة في رواتب ضباط الشرطة والحراس.

كما تتضمن الاتفاقية زيادة في الرواتب تصل إلى 2000 شيكل شهرياً (544 دولار) لتصل إلى 3000 شيكل (816 دولارًا) بحلول كانون الثاني/ يناير 2028، بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة بأثر رجعي.