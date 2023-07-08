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الحبس شهرين لطبيب أسنان أردني خلع السن وترك الجذر

منذ 41 دقيقة

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“القدس العربي”: حكمت إحدى المحاكم الأردنية بإدانة طبيب أسنان بجرم التسبب بالإيذاء، وحكمت عليه بالحبس شهرين والرسوم.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها بأنّ المشتكية قامت بمراجعة المشتكى عليه نتيجة ألم في الفك العلوي وحاجتها لتعويض أسنان مفقودة، قام المشتكى عليه بخلع السن العلوية، وأثناء القلع قام بإزاحة السن إلى منطقة الأنسجة الرخوة، بدلًا من إخراج الجذر دون التأكد من إزالة كافة أجزاء السن.

ونتيجة لذلك، حدث التهاب وتورم لدى المريضة واستمر بالمعالجة دون معرفة السبب الطبي، والذي تبين من خلال صورة بانورامية وجود جذر سني أدى إلى التهابات وخروج مادة صديدية.

وثبت بالخبرة الطبية أنّ الإجراء مخالف للأصول والأعراف الطبية.

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