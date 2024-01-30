سياسة | عربي

الحديدة اليمنية تطلق اسم «7 أكتوبر» على أحد أهم شوارعها ومنشآت عديدة بصنعاء تحمل اسم «طوفان الأقصى»

منذ دقيقتين

أحمد الأغبري
حجم الخط
0

صنعاء – «القدس العربي»: على الرغم من أن عملية «طوفان الأقصى» جاءت واليمن يعيش وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا غاية في التعقيد والسوء؛ إلا أن ذلك لم يسلب اليمنيين حق التماهي الجاد والمسؤول مع مستجدات المعاناة الفلسطينية عقب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ولعل ما نشرته إحدى الصحف اليمنية الإلكترونية، الإثنين، عن معاناة أكثر من ثمانين يمنيًا (جزء منهم زوجات وأبناءُ فلسطينيين) عالقين في غزة يقدم دليلاً إضافيًا عن هذا التماهي في أشد لحظات البلدين ألمًا ونزفًا.
خلال تنقلك في شوارع صنعاء سيلفت انتباهك افتتاح منشآت عديدة باسم «طوفان الأقصى» كمحلات حلاقة ومخابز وبقالات؛ في دلالة أخرى لهذا التماهي، بل لقد تحول اسم أبي عبيدة إلى كنية ذائعة الصيت على امتداد البلد.
إلى ذلك، لم يكن ما شهدته مدينة الحديدة، وهي ثالث أهم مدينة يمنية، الإثنين، حدثًا لافتًا؛ بالإعلان الرسمي عن إطلاق اسم «7 أكتوبر» على شارع التسعين؛ وهو من أكبر شوارع المدينة الساحلية، إذ جاء ذلك تجسيدًا لحالة يمنية فلسطينية استثنائية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلدين.
وبقدر ما يمثل إطلاق 7 أكتوبر اسمًا لشارع مهم في مدينة الحديدة دعمًا يمنيًا للمقاومة الفلسطينية فهو يمثل أيضًا رسالة من جماعة «أنصار الله» تحمل تحديًا في ظل ما تتعرض له المدينة من قصف أمريكي وبريطاني مؤخرًا في سياق ما يقوم به تحالف الدولتين من استهداف لما يعتبره مراكز ومنصات ومخازن صواريخ ومسيّرات للجماعة.
وكانت صنعاء قد شهدت، مؤخرًا، رفع الستار عن مجسم ضخم لخريطة فلسطين في ملتقى شارعي الستين وحدّة جنوب العاصمة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اليمن: ما علاقة استئناف جهود السلام بتوقف الحرب على غزة؟
27 - يناير - 2024
مسيرات حاشدة في مدن يمنية تضامنا مع غزة وتنديدًا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري
26 - يناير - 2024
بصيص أمل في طريق ملغوم: إلى أين تمضي المجالس الجهوية في اليمن؟
20 - يناير - 2024
لم لجأت واشنطن لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟
20 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية