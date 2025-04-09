الحرب التجارية الأمريكية الصينية يمكن أن تخفض تجارة السلع بين البلدين إلى 80%

جنيف: حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض “حتى 80%” تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتمحو “نحو 7%” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، ردا على بكين، مع تحوّل الحرب التجارية إلى مبارزة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان “توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع الى 80%” بسبب التوترات التجارية، مضيفة أن “انقساما للاقتصاد العالمي إلى كتلتين قد يؤدي إلى تقليص للناتج المحلي الإجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد”.

وقالت إن الولايات المتحدة والصين تمثلان معا ثلاثة في المئة من التجارة العالمية، وحذّرت من أن الصراع قد “يلحق أضرارا جسيمة بالتوقعات الاقتصادية العالمية”.

وعلى الرغم من فرضه مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين، علّق ترامب الرسوم الإضافية “المتبادلة” لمدة 90 يوما بعد أن أبدت عشرات الدول انفتاحا على إجراء مفاوضات.

وحذّرت أوكونجو إيويالا من مخاطر انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، إحداهما تتمحور حول الولايات المتحدة والأخرى حول الصين.

وقالت إنه “من المثير للقلق خصوصا التجزئة المحتملة للتجارة العالمية على أسس جيوسياسية”.

(أ ف ب)