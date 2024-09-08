الحرب تدخل شهرها الـ12.. جيش الاحتلال يواصل الهجمات الدامية ضد غزة

غزة – “القدس العربي”:

على وقع الغارات والهجمات الدامية، دخلت الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة شهرها الـ 12 على التوالي، وسقط عدد من الضحايا في هجمات جديدة، فيما واصلت قوات الاحتلال هجومها البري على أطراف مدينة غزة، وعلى كامل أحياء مدينة رفح.

مجزرة عائلية

وميدانيا، نفذت قوات الاحتلال مجزرة دامية شمال قطاع غزة، حيث استشهد خمسة مواطنين، فجر الأحد، عندما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة مرسي في منطقة العملي، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وأسفر القصف عن استشهاد العقيد أبو العبد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة مع أفراد من أسرته.

كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة جباليا، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق أكثر من مرة.

واستهدفت أيضا الحدود الشمالية لبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وهما بلدتان تعرضتا للتدمير الكبير خلال الحرب، وأجبر غالبية سكانها على النزوح القسري، حيث سجل قيام طائرة مروحية إسرائيلية تُطلق النار صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة.

هجمات عنيفة ضد غزة

هذا وواصلت قوت الاحتلال هجماتها على مدينة غزة، وبالتحديد على حي الزيتون الواقع جنوب شرق المدينة، وانتشلت طواقم الإنقاذ شهيدا سقط السبت في قصف إسرائيلي استهدف محيط شارع المدارس.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف الصاروخية على عدة مربعات سكنية في الحي، فهاجمت منطقة المصلبة ودوار دولة وكذلك منطقة شارع صلاح الدين، كما سقطت قذائف في محيط شارع رقم 8.

وترافق ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال النار من طائرات مروحية على العديد من شوارع الحي، وأطلقت على فترات طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” النار على مناطق متفرقة من الحي، فيما سمعت أصوات انفجارات عالية ناجمة عن نسف منازل تقع على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون.

وشنت كذلك طائرة حربية غارة جوية على محيط مفترق “دولة”، كما استهدفت غارة ثانية المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

إلى ذلك فقد هاجمت أيضا قوات الاحتلال حي الصبرة المجاور، واستهدفت بالأساس المناطق القريبة من الكلية الجامعية، والمنطقة المحيطة بالمجمع الإسلامي، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف على تلك المناطق، والتي اضطر سكانها لتركها خشية من سقوطهم ضحايا بنيران الاحتلال.

كما قام الطيران المروحي في أكثر من مرة بعمليات إطلاق نار على مناطق حي الصبرة.

وفي السياق، قامت قوات جيش الاحتلال المتوغلة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وتحديدا في محيط “محور نتساريم” من الجهة الشمالية، بإطلاق النار وعدد من القذائف على حيي تل الهوا والشيخ عجلين، كما شاركت في تلك الهجمات أيضا طائرات مروحية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين الطابق الأخير في برج الطباع في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

استهدافات في الوسط والجنوب

إلى ذلك فقد استمرت وتيرة الهجمات العسكرية العنيفة على مناطق وسط قطاع غزة، واستهدفت قوات الاحتلال غالبية الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات، بقصف مدفعي عنيف، حيث سقطت القذائف على أحياء الدعوة والمفتي والمنطقة المحيطة بشركة الكهرباء، كما استهدفت الآليات العسكرية المتمركزة في محيط “محور نتساريم” الأطراف الغربية للمخيم.

وقال جهاز الدفاع المدني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر في غارة جوية “شاليه” يقع في شارع الدعوة شمال المخيم.

وتخلل الهجمات على وسط القطاع، إطلاق قذائف صاروخية على عدة مناطق تقع شرق مخيمي البريج والمغازي.

وفي مدينة خان يونس، تعرضت بلدات عبسان وبني سهيلا والقرارة والزنة لعمليات قصف مدفعي، رغم عودة سكان تلك المناطق للسكن فيها على أنقاض الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال، بعد عملية توغل برية دامت لـ 22 يوما.

أما في مدينة رفح التي يتواصل فيها الهجوم البري العنيف، فقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق تقع في بلدتي الشوكة شرقا، والنصر شمال شرق المدينة، كما هاجمت تلك المناطق التي تتواجد فيها آليات الاحتلال بالقذائف الصاروخية.

كما تعرضت مناطق واسعة وسط المدينة لعمليات إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال والآليات المتمركزة عند “محور فيلادلفيا” المتاخم للحدود الفاصلة عن مصر.

وتعرضت كذلك المناطق القريبة من الحدود لعمليات تجريف وهدم واسعة النطاق، خاصة منطقة مخيم يبنا.

وترافق ذلك مع هجمات عنيفة على المناطق الغربية لمدينة رفح، وتحديدا على حي السعودي ومنطقة الشاكوش، حيث سمع دوي انفجارات في الحي السعودي، ناجمة عن عمليات تدمير منازل هناك.

وسمعت أيضا دوي انفجارات عالية تهز مناطق تقع شمال رفح، خاصة في المناطق القريبة من مناطق النزوح في مدينة خان يونس.

تفاقم المعاناة

وفي السياق، استمرت مأساة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ويلات الحرب والحصار، حيث يواجه السكان شحا كبيرا في المواد الغذائية ونقصا حادا في الأدوية، وقد تفاقم الأمر بعد إغلاق جيش الاحتلال معبر رفح البري قبل أكثر من أربعة أشهر، حيث توقف منذ ذلك الوقت دخول المساعدات من هذا المعبر، واقتصر دخولها على معبر كرم أبو سالم الخاضع لسلطات الاحتلال، التي تسمح بدخول كميات قليلة من الدواء والطعام.

وكانت حركة حماس أكدت أن ما جاء في التقرير الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري، وتأكيده تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي “حملة تجويع” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، “دليل جديد يُضاف إلى العديد من التقارير والحقائق المثبتة، عن ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي أبشع الجرائم ضد المدنيين، في إطار حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على قطاع غزة”.