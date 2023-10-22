الحرب على غزة: كيف سيرد محور المقاومة؟

تواصل «إسرائيل» حربها الاقتلاعية، بدعم لوجيستي سخي من الولايات المتحدة، ضد البشر والشجر والحجر في قطاع غزة، غايتها ثلاثية الأبعاد والأهداف:

*تدمير القطاع كليّاً ليصبح أرضاً يباباً غير قابلة للعيش والسكن.

*تهجير السكان إلى صحراء سيناء المصرية، قبل اضطرارها إلى وقف الحرب، وإبقاء رافضي النزوح مشردين على أرصفة الشوارع وفيافي البراري.

*القضاء على البنية التحتية للمقاومة فوق الأرض وتحتها لجعل عودتها إلى القطاع صعبة ومكلفة.

لا تبدو «إسرائيل» في ضوء واقعات القتال المتصاعد على جبهاتٍ ثلاث، قادرة على تحقيق غايتها، سواء غامرت بشن هجوم برّي لاحتلال القطاع، أو كثفت قصفها الجوّي الجنوني له

لا تبدو «إسرائيل» في ضوء واقعات القتال المتصاعد على جبهاتٍ ثلاث (حدود قطاع غزة، بلدات الضفة الغربية وقراها، وحدود فلسطين الشمالية مع لبنان) قادرة على تحقيق غايتها الجهنمية، سواء غامرت بشن هجوم برّي على القطاع لاحتلاله، أو اضطرت مكرهةً إلى الاستعاضة عن ذلك بتكثيفِ قصفها الجوّي الجنوني للقطاع كما هو الحال الآن، لذا تحاول مستميتةً جرّ الولايات المتحدة عسكرياً، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لوجيستياً، إلى حمأة الحرب.. كيف؟ بثلاث دعاوى:

*أولاها، إن فصائل المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن المتحالفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ولاسيما حماس والجهاد الإسلامي، باتت مشاركةً في القتال، كلٌّ في ساحته القريبة، أو البعيدة نسبياً عن فلسطين المحتلة.

*ثانيتها، إن خسارة «إسرائيل الحرب ضد قوى المقاومة الفلسطينية وحلفائها يؤدي، عاجلاً او آجلاً، إلى خسارة دول الغرب الأطلسي وجودها ونفوذها ومصالحها في المنطقة الممتدة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى شواطئ بحر قزوين شرقاً.

*ثالثتها، ترسيخ الزعم بأن قوى المقاومة العربية المنخرطة في الحرب ضد «إسرائيل» هي قوى إسلامية إرهابية معادية للغرب المسيحي، وبأن لها خلايا ومريدين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضالعين في مساندة فصائل المقاومة في المشرق بكل الوسائل الممكنة.

لا غلوّ في التأكيد أن غاية هذه المقاربة الصهيونية للصراع المتصاعد في فلسطين المحتلة هي تحويله في المشرق إلى حربٍ إقليمية، بين أطراف محور المقاومة من جهة و»إسرائيل» وأمريكا من جهة أخرى، والتشديد على أن هذه الحرب التي تستعر مباشرةً في ميادينها المشرقية، قد تتمدد مداورةً إلى دول غرب أوروبا أيضاً. في المقابل، تبدو «إسرائيل» عاجزةً عن تحقيق غايتها الثلاثية الأبعاد سالفة الذكر لأسباب عدّة، أبرزها أن الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حربٍ إقليمية، في وقتٍ تنشغل هي وحليفاتها الأوروبيات في حربٍ ضارية ضد روسيا في أوكرانيا، وربما في حربٍ محتملة مع أطراف محور المقاومة وحلفائهم في غرب آسيا، بينما تعاني هي حالاً من التضخم في عقر دارها، ما يجعلها غير قادرة على تمويل حربٍ إضافية، خصوصاً لوجود تجاذبات وملابسات جمّة في سنة الانتخابات الرئاسية، كما أمام احتمال جدّي بخسارة حلفائها العرب المطبّعين مع «إسرائيل». تتخلّل هذه الواقعات والتطورات والتحديات ظاهرات ومواقف لافتة جديرة بالانتباه:

أكدت حركة حماس بموجب فيديو واضح، امتلاكها أسراباً من مسيّرات أبابيل المتطورة والمزودة بصواريخ خارقة للدروع.

ارتكبت «إسرائيل» جريمةً خطيرة إضافية عقب تدميرها المستشفى الأهلي المعمداني بقيام سلاحها الجوي المتوحش بتدمير كنيسة تاريخية للروم الأرثوذكس في غزة على رؤوس المصلين واللاجئين المحتمين بحرم الكنيسة، اتقاءً للغارات التدميرية المتواصلة.

قامت تنظيمات المقاومة العراقية باستهداف قواعد عسكرية أمريكية أبرزها «عين الأسد» في غرب العراق، و»حرير» في شماله، كما باستهداف قاعدة التنف الأمريكية في جنوب شرق سوريا وقاعدة كونيكو الأمريكية في ريف دير الزور شمال البلاد ايضاً.

انتقل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى معبر رفح، حيث تأكد من قيام «إسرائيل» بمنع وصول مساعدات الإغاثة إلى أهالي قطاع غزة ومستشفياته وعاين، بعد تعليق «إسرائيل» مؤقتاً قرار المنع، عمليةَ إدخال عشرين شاحنة من المستلزمات والمساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع.

انطلاق صواريخ ومسيّرات من اليمن، زعمت وزارة الدفاع الأمريكية أن مدمرةً في أسطولها البحري اعترضت بعضها فوق البحر الأحمر بدعوى أنها كانت تتجه شمالاً، أي إلى «إسرائيل». غير أن مصدراً يمنياً مسؤولاً في صنعاء، نفى إسقاطها كون الصواريخ اليمنية من طراز ارض – جو ترتفع الى ما يتجاوز 100 كيلومتر في الغلاف الجوي للأرض ولا توجد أنظمة دفاع جوي لدى المدمرات الأمريكية تستطيع الوصول إليها.

قدّم جوش بول، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية، استقالته معلناً انه لا يستطيع السكوت على تزويد «إسرائيل» بالمزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية، واصفاً بيان إدارة بايدن بأنه «رد فعل متهور ينطوي على إفلاسٍ فكري». وقال إنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفةٍ تُسهم في قتل مدنيين فلسطينيين. وتبيّن لاحقاً أن ثمة جواً من العصيان يسود أروقة وزارة الخارجية تجلى بقيام لارا فريدمان رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، بتقديم استقالتها أيضاً تضامناً مع زميلها.

أوعزت حكومة «إسرائيل» إلى سكان المستوطنات في الجليل الأعلى الموجودة على عمق 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان بإخلاء منازلهم فوراً، ما أدى إلى نزوح أكثر من 50000 مستوطن، والحبل على الجرار. مع العلم أن عدد المستوطنين المأمورين بالنزوح في كل أنحاء كيان العدو بات أكثر من 300 ألف.

اتساع رقعة التظاهرات الحاشدة والمنددة بـِ»اسرائيل» واعتداءاتها الوحشية على المدنيين في قطاع غزة بشتى دول العالم، لاسيما في دول غرب أوروبا.

كيف يمكن أن تردّ أطراف محور المقاومة على هذه التحديات الماثلة؟ ثمة خيارات ثلاثة: أولها عسكري: توسيع دائرة الاشتباك بضرب الركائز الثلاث للاقتصاد الإسرائيلي وهي منشآت النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، ومخازن الأمونيوم في حيفا، والمطارات الجوية والموانئ البحرية، والمصانع والبنى الاقتصادية التحتية في منطقة «غوش دان» الساحلية الممتدة بين حيفا شمالاً وعسقلان جنوباً. ثانيها اقتصادي: قطع إمدادات النفط والغاز عن دول الغرب، أو منع مرورها في مضائق هرمز وباب المندب وقناة السويس. ثالثها سياسي: التوجّه، سياسياً واقتصادياً، شرقاً نحو الصين وروسيا.

قد تبدو توجهات هذا الاستشراف قابلةً للتعثّر في بعض الساحات والميادين، لكنه يبقى قابلاً للتحقيق في معظم مقارباته وتوجهاته الجدّية. غير أن ذلك كله يتوقف على مسألة توافر إرادة العمل والمثابرة لدى مختلف اللاعبين المتصارعين، خصوصاً الكبار منهم، وهو أمر يصعب استشرافه في المرحلة الراهنة للصراع.

كاتب لبناني

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