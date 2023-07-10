الحرب على المصاحف إلى متى؟

بروتوس هو أقرب وأحب أصدقاء قيصر ولكنه أيضا غدر به مع مغتاليه وطعنه، وكان مؤلما جدا لقيصر مشهد تعرفه على بروتوس من ضمن القتلة الذين اغتالوه، فقال جملته الشهيرة على مر التاريخ “حتى أنت… يا بروتوس”

اليمين المتطرف

إذن توثقت هذه العبارة في التاريخ للدلالة على خيانة غير متوقعة من صديق قريب، والتي تميت فعلا، الأحداث تعيد نفسها لذا نقول: حتى أنت يا أبن جلدتنا.

منذ ردح من الزمن نسمع ونشاهد ونقرأ الهجمة الشرسة الذي يقوم بها اليمين المتطرف على المصحف الشريف في بقاع العالم الغربي المتحضر، وكان آخرها حرق نسخة من المصحف في السويد.

ثمة إدانات خجولة من بعض حكومات تلك الدول الغربية، وكأن الأمر لا يعنيهم البتة، ونحن نتكلم عن حرب “حرق المصاحف” التي سجلت في بلدانهم. العودة إلى السويد مرة أخرى تم حرق نسخة من المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى، في مقطع فيديو يظهر فيه شاب من أصول عراقية وهو يمزق نسخة من المصحف، ويضرم النار فيها عند مسجد استوكهولم المركزي، وجاء ذلك بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار رسمي.

وقد أثار مقطع الفيديو غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، واستنكر لفيف من مغردي التواصل الاجتماعي سماح السلطات في السويد القيام بهذه الأعمال التي وصفوها “بالمتطرفة” إذ تؤجج مشاعر المسلمين بينما يحتفلون في أول أيام عيد الأضحى.

تعتبر هذه الحادثة في هذا التوقيت عملاً نابعا من حجم العداء الذي يحمله اليمين المتطرف في أوروبا على المسلمين، ولم يكن حرق المصحف في السويد هو أول مرة، بل تم التطاول عليه كثيراً في دول عديدة في أصقاع الأرض.

رسالة الإسلام

حرق المصحف في هذا التوقيت له دلالات توحي بمدى العنصرية التي يحملها هؤلاء الحاقدون على المسلمين، لقد حمل الإسلام رسالة جلية، وهي احترام الشعوب الأخرى والتسامح، ولم يناد بالتطرف والعنف وكراهية الآخر، وكانت رسالة رب العباد التي جسدها القرآن:

( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير )

من خلال ما نصت عليه هذه القاعدة آن لشعوب العالم أن تحترم هذه الرسالة السامية، وفيها يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم، من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهم رجالاً كثيرا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارًا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، وليس لاستفزاز مشاعر البقية وعدم احترام خصوصياتهم الدينية.

الانتهاكات المشينة

لقد نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون التعاون في مجال حماية حقوق حرية الديانة، السفير جينادي أسكالدوفيتش، قوله في بيان:

“إن المجتمع الدولي ملزم بالمعارضة المشتركة لمثل هذه الانتهاكات المشينة لحقوق المؤمنين، ولنتذكر القرار 2686 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 14 حزيران/ يونيو الجاري الذي أعرب عن القلق العميق إزاء حالات التمييز والتعصب والتطرف الناجمة عن جملة أمور منها كراهية الأديان.

وكانت ردود الفعل الدولية متباينة ، فالرد الروسي على لسان المبعوث الخاص للخارجية الروسية هو من أقوى التصريحات التي خرجت بعيد إحراق المصحف في استوكهولم كما طالب الدوما الروسي بقرار يدين “ممارسات السويد ضد المسلمين” ولكن يبقى هذا الدافع نحو الإدانة غامضا لحد ما، فهل هو من أجل كسب ود المسلمين في العالم بعد ضائقة روسيا في حربها في أوكرانيا ؟

كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها خصوصاً في ظل التقارب الروسي مع بعض الدول العربية والإسلامية كالجمهورية الإسلامية في طهران وغيرها، وهذا ربما قد يكون السبب وراء هذا الرد الروسي القوي على حرق المصحف.

وجهان لعملة واحدة

ذهب بعض المراقبين إلى أن حرق المصحف جاء نتيجة الضغط على الناتو لقبول السويد في حلف الناتو وإثارة حفيظة تركيا التي لن تصادق في المدى المنظور على انضمام السويد للناتو.

إذا جاز لنا أن نسلم بهذا التحليل فهنا تكمن خطورة استغلال الدين لفرض أجندة سياسية، لهذا يتبنى اليمين المتطرف في السويد، مواقف مؤيدة للاندماج في المشروع الأوروبي وحلف الناتو.

أصبح المصحف محل توظيف لتمرير سياسات معينة والمفتاح لتحقيق أهداف سياسية وتطلعات ترنو لها الدول.

وتشترك جماعات اليمين المتطرف في بعض السمات الرئيسية، كالنزعة القومية أو ما يمكن وصفه بالشعور أن بلداً ما وشعب هذا البلد أرقى من غيره.

اندماج الثقافات

ولدى تلك الجماعات شعور قوي بالهوية الوطنية والثقافية إلى درجة اعتبار أن اندماج ثقافات أخرى يشكل تهديداً على تلك الهوية، ومن ثم فإنها ترفض فكرة التنوع، وعادة ما يستميل زعماء تلك الجماعات الأفراد من خلال إعطائهم شعورا بالانتماء والفخر، وكثيراً ما يكون ذلك أداة دعائية قوية، ولا سيما في المناطق الفقيرة التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، والتي يشعر سكانها بالتهميش من قبل المؤسسة السياسية في بلدانهم.

لن تنتهي الحرب على المسلمين في ظل تشرذمهم ووهنهم، بعدما كانوا يوماً منارة وقبلة العالم في شتى المجالات.

كاتب عراقي