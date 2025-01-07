الحرب على غزة تختتم شهرها الـ 15.. عشرات الضحايا الجدد في استهدافات دامية

غزة – “القدس العربي”:

بذات الوتيرة المرتفعة واصلت قوات الاحتلال هجماتها الدامية على قطاع غزة، فاستهدفت العديد من المنازل وخيام النزوح، ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا، وذلك مع اختتام الحرب الدامية شهرها الـ 15 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,885 شهيدًا و109,196 إصابة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

هجمات عنيفة على الشمال

وعلى وقع الغارات العنيفة وعمليات نسف المباني شمال قطاع غزة، شن الاحتلال غارات عنيفة وعمليات إطلاق نار نفذتها الطائرات الحربية النفاثة والمسيرة، وكذلك الآليات المشاركة في عملية التوغل البري في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وسمع دوي انفجارات عالية جدا في مناطق التوغل، وأبلغ مواطنون يقطنون على مقربة من تلك المناطق أن سحبا من الدخان تصاعدت عدة مرات من هناك، ناجمة عن عمليات نسف مبان جديدة في جباليا وبيت لاهيا، فيما تنقطع تماما أخبار بلدة بيت حانون التي تواجه اجتياحا كبيرا ترافق مع تهجير من تبقى من سكان البلدة قسرا.

إلى ذلك فقد سجل قيام طائرات حربية بشن سلسلة غارات جديدة على محيط مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الأكبر شمال غزة، الذي أغلقه الاحتلال بعد طرد مرضاه ومصابيه، واعتقال عدد منهم ومن الطواقم الطبية، أبرزهم مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفقة، الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وفي السياق استمر الحصار المفروض على مشافي شمال غزة، والتي تعاني من نقص في الوقود والأدوية بشكل كبير جدا.

وقال مستشفى العودة الموجود في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، إنه مضى أكثر من 350 يوما على اعتقال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفيات العودة، بعد اقتحام المستشفى في تاريخ 18 ديسمبر 2023، وأوضحت أنه حتى اللحظة لا تعلم شيئا عن مصيره.

أما في مدينة غزة، فقد واصلت قوات الاحتلال الهجمات على العديد من المناطق، خاصة تلك القريبة من أماكن التوغل البري شمالي القطاع.

قصف المنازل

أما في وسط قطاع غزة، فأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه المناطق الغربية لمخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار مماثل من الآليات المتوغلة شمال المخيم.

وطال قصف مدفعي أيضا الأطراف الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح، من قبل الآليات المتوغلة هناك.

54 شهيداً سقطوا من صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة

وفي السياق، استمرت هجمات جيش الاحتلال على جنوبي القطاع، وتعرضت بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس لإطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية، كما تعرضت بلدات القرارة وبني سهيلا لقصف مدفعي.

وجاء ذلك على وقع استمرار عمليات التوغل البري في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، حيث قصف الطيران الحربي عدة مناطق تقع شرق المدينة، كما شهدت المناطق الغربية وتحديدا حيي السلطان والسعودي قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيفا من الطيران المروحي.

وفي سياق قريب، استعرض نادي الأسير أبرز المعطيات الرقمية عن الشهداء الأسرى والمعتقلين خلال الحرب.

وقال إن 54 شهيداً سقطوا من صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

وأكد أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 63 من الأسرى الشهداء، من بينهم 52 سقطوا منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.