الحرب على غزة … جرائم لا تحتاج إلى أدلة

كعادة إسرائيل منذ أن تأسست وهي ترتكب جرائم حرب بدءا من دير ياسين إلى الطنطورة والى تدمير ما يقارب 500 قرية فلسطينية عام 1948 وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه بقوة السلاح والقتل إلى الشتات. أكثر من 75 عاما مضت والجريمة مستمرة وواضحة للعيان أمام مرأى العالم وسمعه وبدعم القوى الغربية “صاحبة القيم” والمتغنية دائما بالحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

لم تكن حرب غزة الأولى ولا الثانية ولا الخامسة بعيدة عن هذه الجرائم ولا الحصار المستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاما، ولا حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية والقدس واضطهاد الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات والأسوار وعزل المدن والقرى في انتهاك صارخ لأبسط حقوق البشر في الحياة وحرية الحركة وفي ظل الاعتقالات لآلاف من الفلسطينيين دون سبب أو محاكمة.

لا زالت دولة الاحتلال رغم ذلك تلعب دور الضحية وتدعي أنها صاحبة الحق في الأرض وفي قتل الإنسان وتشريده تحت مسمى حق الدفاع عن النفس.

وجاءت جنوب إفريقيا الدولة التي عانت من الاضطهاد والفصل العنصري والداعمة للقضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، لترفع الدعوى ضد إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية حاليا. وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يسمح للمحكمة بالمضي قدما في القضية.

لقد اكتسبت الاتفاقية، التي تم تفعيلها بعد الحرب العالمية الثانية، زخما في أعقاب الهولوكوست، وهو الحدث الذي ساعد في تشكيل مفهوم الإبادة الجماعية ذاته. إن جنوب إفريقيا، كطرف محايد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، هي من تواصلت مع الأطراف المعنية قبل تقديم الطلب وانتهت إلى أداء هذا الدور، لأنه لو كانت فلسطين صاحبة الطلب لكانت القضية أكثر تعقيدا بسبب طبيعة تسييسها. علاوة على ذلك، هناك بعض الدول التي أبدت تحفظاتها على المادة 9 من الاتفاقية على وجه الخصوص، والتي تسمح لأي طرف ببدء نزاعات قضائية حول مسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية. هذه الدول أصرت على ضرورة طلب موافقة الدولة المتهمَة أولا قبل عرض القضية على المحكمة فاستند محامو إسرائيل إلى هذه النقطة بالفعل خلال جلسة استماعهم.

لكن جنوب إفريقيا ليست واحدة من هذه الدول التي تتحفظ على المادة، كما أن تاريخها من الفصل العنصري والنضال ضده يجعلها في وضع أفضل لتقديم الطلب ضد إسرائيل، لقد تم تطوير خطط جنوب إفريقيا بحرص لتجنب أي احتمال لإفشالها.

يتمحور طلب جنوب إفريقيا حول إثبات انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من عدم اختصاص محكمة العدل الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها ليست محكمة جنائية، فإن الخطوة التي خطتها جنوب إفريقيا وحلفاؤها لإدانة إسرائيل بسبب هجومها على غزة تعتبر أعلى، لأنها تتكون من: إثبات طبيعة الإبادة الجماعية لممارسات إسرائيل.

وتُعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها «جريمة تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا»، كما تُلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بمنع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.

إبادة جماعية

وفي الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، والمكون من 84 صفحة، تهدف جنوب إفريقيا إلى تقديم دليل على قصد إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مع توضيح كيف شهدت الأشهر الثلاثة الماضية قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى إحداث تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والاثنية الفلسطينية، وهي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

ترتكز استراتيجية جنوب إفريقيا على تقديم قائمة الأدلة على حجم الاعتداء الإسرائيلي وطبيعته كممارسات يمكن اعتبارها من قبيل الإبادة الجماعية، ومحاولة إثبات وجود ركن القصد أو النية لهذه الإبادة وراء هذه الممارسات، وتولى كل من أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا جوانب مختلفة من هذه الاستراتيجية حسب خبراتهم.

أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري. «لقد قُتلوا في منازلهم، وفي الأماكن التي لجأوا إليها في المستشفيات، وفي مدارس الأونروا، وفي الكنائس، والمساجد، وأثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم. لقد قُتلوا عندما لم ينجحوا في الفرار، وفي الأماكن التي فروا إليها، وحتى في أثناء محاولتهم الفرار عبر الممرات الآمنة التي أعلنتها إسرائيل». عمليات قتل واسعة النطاق لدرجة أن «الجثث تُدفن في مقابر جماعية، وغالبا ما تكون مجهولة الهوية». وتشير الدعوى أيضا إلى أن «الجنود الإسرائيليين ينفذون عمليات إعدام تعسفي، من بينها إعدام عدة أفراد من عائلة واحدة، رجال ونساء وكبار السن. هناك أيضا تقارير عن مقتل أشخاص عُزل – من بينهم رهائن إسرائيليون – بالرصاص فور رؤيتهم، رغم عدم تشكيلهم أي تهديد، بما في ذلك خلال التلويح بالأعلام البيضاء».

وبشأن استخدام الأسلحة، يقول طلب جنوب إفريقيا: “إن إسرائيل تسقط قنابل (غبية) على غزة، بالإضافة إلى قنابل ثقيلة يصل وزنها إلى 2000 رطل، والتي قد يصل نصف قطرها المُميت إلى 260 مترا. ومن المتوقع أن تتسبب في إصابات وأضرار بالغة على مسافة تصل إلى 800 متر من نقطة الاصطدام. وتُستخدم هذه الأسلحة في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم”.

يشير طلب جنوب إفريقيا إلى إصابة أكثر من 55 ألف فلسطيني منذ الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم من النساء والأطفال. «الحروق وبتر الأطراف هي إصابات متكررة، إذ فقد ما يُقدر بنحو 1000 طفل إحدى ساقيه أو كلتيهما». كما يشير إلى عدم وجود مستشفيات عاملة في شمال غزة، «وبالتالي يصبح المصابون مرشحين للموت، نتيجة العجز عن إجراء جراحة أو الحصول على علاج طبي يتجاوز الإسعافات الأولية، ويموتون ببطء، يموتون بشكل مؤلم بسبب إصاباتهم أو بسبب الالتهابات الناتجة عنها”. تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة في غزة، فقد تم اعتقال أعداد كبيرة منهم، بينهم أطفال، وتم عصب أعينهم، وإجبارهم على خلع ملابسهم والبقاء في العراء في الطقس البارد، قبل إجبارهم على ركوب الشاحنات ونقلهم إلى أماكن مجهولة.

إجلاء قسري

توضح تقديرات «أوامر الإخلاء» التي أصدرتها إسرائيل إلى أن «أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة – أي نحو 85% من السكان – قد أُجبروا على ترك منازلهم. بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، فإن الإجلاء القسري من منازلهم هو بالضرورة أمر دائم. وقد دمرت إسرائيل إلى الآن ما يقدر بنحو أكثر من 355 ألف منزل فلسطيني، أي ما يعادل 60% من إجمالي المساكن في غزة».

ويتضمن الطلب أنه «في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، ولم تسمح بدخول الكهرباء ولا الطعام ولا الماء ولا الوقود إلى القطاع». ويدفع الحصار الشعب الفلسطيني في غزة «إلى حافة المجاعة»، في ظل استمرار إسرائيل بقطع المياه المنقولة عبر الأنابيب إلى شمال غزة وقصف البنية التحتية على نحو يجعل شبكة المياه غير صالحة.

وتشير التقديرات أيضا إلى نقص حاد في «الملابس الدافئة، والمفارش، والبطانيات، والمواد غير الغذائية الحيوية، ما دفع الناس إلى الاعتماد بشكل كبير على الأخشاب والنفايات التي تم إنقاذها لأغراض الطهي والتدفئة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي»، كما يؤدي نقص المياه النظيفة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

كان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بمثابة هجوم على نظام الرعاية الصحية الطبية في الذي لا غنى عنه لحياة الفلسطينيين لبقائهم على قيد الحياة. ومع تزايد الهجمات على المستشفيات منذ ديسمبر/كانون الأول، تعرضت المستشفيات للحصار، وحُرمت من الكهرباء والوقود، ومُنعت من تلقي الإمدادات، واستُهدفت مولدات الكهرباء ومعدات إنقاذ الحياة، مثل أنابيب الأوكسجين.

لم تدمر إسرائيل بيوتا ومجمعات سكنية بأكملها في قطاع غزة فحسب، بل دمرت شوارع وأحياء، دمرت متاجرها ومدارسها وأسواقها النابضة بالحياة ومنازل العائلات وعيادات الأطباء والشوارع والمساجد والكنائس التاريخية وكل شيء كانت تعتمد عليه حياة الفلسطينيين في السابق، إلى جانب تضرر الكثير من الناس. علاوة على ذلك، ألحقت إسرائيل الضرر أو دمرت عددا لا يحصى من المكتبات، ودور النشر، والمكتبات العامة، ومئات المرافق التعليمية الى استهداف إسرائيل كل جامعة من جامعات غزة الأربع.

إلى جانب تدميرها للآثار المادية لتاريخ وتراث الفلسطينيين في غزة، سعت إسرائيل إلى تدمير الأشخاص الذين يشكلون ويخلقون هذا التراث من الصحافيين والمدرسين والمثقفين والشخصيات العامة المعروفة في غزة، والأطباء والممرضين، وصناع السينما، والكُتاب، والمطربين، ومديري وعمداء جامعات غزة، ورؤساء مستشفياتها، والعلماء البارزين، واللغويين، والمسرحيين، والروائيون، والفنانين، والموسيقيين.

بعد كل هذا الإجرام والإعداد الكبيرة من الضحايا والدمار يخرج مندوب وممثل إسرائيل في المحكمة ومن ورائه المسؤولون الإسرائيليون ليقولوا: لم نرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين!!! كأن من فعلوا هذا جاءوا من القمر!! ثم يعلنوا أن جيش الاحتلال الذي يحتفل بفنون القتل بأنه الأكثر أخلاقية في العالم.

شكرا لجنوب افريقيا التي أعادت للإنسانية وجهتها وكشفت النفاق والكذب وازدواجية المعايير حول العالم.

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كاتب فلسطيني