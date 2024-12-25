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الحرب على غزة ودمارها الموضوع الرئيسي في قدّاس منتصف الليل في بيت لحم

25 - ديسمبر - 2024

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بيت لحم: خيمت الحرب المدمرة في قطاع غزة على قدّاس منتصف الليل في بيت لحم الذي ترأسه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

وقال بيتسابالا في تعبيره عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة خلال قدّاس عيد الميلاد في كنيسة القديسة كاترين: “لستم وحدكم”.

وتقع الكنيسة مباشرة بجانب كنيسة المهد في البلدة الصغيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيتسابالا: “أنتم واقع مرئي للرجاء وسط الكارثة والدمار الشامل الذي يحيط بكم، ولكنكم لم تيأسوا، بل بقيتم متحدين راسخين في الرجاء. شكرا لشهادتكم الرائعة التي تدل على القوة والسلام”.

وأضاف: “العيد حزين، يحمل في جعبته القلق والفقر والعنف”.

وفي ظل الحرب المدمرة في غزة، كانت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، التي تُعدّ تقليديا مسقط رأس السيد المسيح، أكثر هدوءا هذا العام.

وعلى الرغم من وصول الموكب التقليدي من القدس إلى بيت لحم بعد ظهر الثلاثاء، إلا أن الزينة الاحتفالية وإضاءة شجرة عيد الميلاد الكبيرة في الساحة أمام كنيسة المهد، لم تكن موجودة وبالكاد توجد أي جولة سياحية.

(د ب أ)

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