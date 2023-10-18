الحرب في غزة والقصف الإسرائيلي يثيران الجدل في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب

فرانكفورت- “القدس العربي”:

مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب أبوابه أمام الزوار صباح اليوم الأربعاء، شهد الافتتاح جدلا كبيرا بعد أن أثار خطاب الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، ضجة في افتتاح المعرض الأشهر، حيث دعا إلى الاستماع للفلسطينيين والنظر في خلفية الصراع من أجل فهم أفضل لحقيقة ما يجري على الأرض.

وأثارت كلمة جيجيك الغضب داخل المهرجان لدى البعض، وهو ما أدى إلى مقاطعة كلمته عدة مرات، وانسحاب البعض أثناء حديثه. وقال جيجيك إنه يدين ما وصفها بـ”هجمات حماس الإرهابية على السكان الإسرائيليين”، لكنه شدد على أنه يجب على المرء أيضا الاستماع إلى الفلسطينيين والنظر في خلفيتهم إذا أردنا فهم الصراع.

والفيلسوف سلافوي جيجيك كان من المفترض أن يلقي كلمة الدولة المستضافة لهذا العام وهي سلوفينيا، حيث يركز المعرض كل عام على دولة أو منطقة مختلفة من أجل أن تكون الحدث الأبرز داخل المعرض، والذي يعد من ضمن المعارض الأكبر في العالم فيما يخص الكتاب والنشر الأدبي والورقي.

وخلال الخطاب، غادر بعض الضيوف القاعة. كما شهدت كلمة جيجيك بعض الجدل مع مفوض معاداة السامية في ولاية هيسن، أوفي بيكر.

واتهم بيكر جيجيك بإضفاء طابع نسبي على جرائم حماس، وغادر القاعة عدة مرات، لكنه عاد في النهاية برفقة سياسيين محليين من فرانكفورت. كما حاول مدير معرض الكتاب يورغن بوس استرضاء بيكر.

أجاب جيجيك: “إن الهجمات الإرهابية جريمة فظيعة ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن لكي تفهم ما يحدث هناك، عليك أيضا أن تنظر إلى خلفية الفلسطينيين. ولا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية”.

وانتقد جيجيك أن جميع المتحدثين السابقين تحدثوا عن إسرائيل لكن لم يتحدث أحد عن الفلسطينيين. واعتبر قرار عدم تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في معرض الكتاب “فضيحة”.

وقال الفيلسوف مع تعبيره عن فخره بوجوده في معرض الكتاب، إلا أنه “يشعر أيضا بالخجل لوجودي هنا” بعد استبعاد الكاتبة الفلسطينية، وهو ما أثار صيحات استهجان من بعض الحضور في القاعة.

وبعد انتهاء الخطاب، قال مدير المعرض يورغن بوس معقبا: “السيد جيجيك: إنها حرية الكلمة وعلينا أن نحافظ عليها، هذا مهم بالنسبة لي”. وأعرب عن “سعادته باستماع الجميع للخطاب حتى النهاية حتى لو لم يعجبنا”، كما قال، مضيفا أنه “من المهم أن نستمع لبعضنا البعض”.

من جهته، قال مفوض معاداة السامية في ولاية هيسن، أوفي بيكر، أمام وسائل اعلام ألمانية، إنه يمكن الحديث عن أي شيء، بما في ذلك حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم، “لكن لا يجوز المساواة في الظلم الواقع، خاصة مع العنف والإرهاب الذي تواجهه إسرائيل” على حد زعمه. وتابع: “لحرية التعبير أيضا حدود حيث تجعل الأشياء نسبية، وتقلل من شأنها، وتساويها في سياق لا يمكن مساواتها فيه”.

وتشارك أكثر من 4200 دار نشر من 95 دولة في معرض الكتاب الأكبر. وبحسب المنظمين، ألغت إندونيسيا وماليزيا مشاركتهما. وقال متحدث باسم معرض الكتاب: “هذا رد فعل على تضامننا مع إسرائيل، ولكن من الواضح أيضا أن المعرض يقف إلى جانب الفلسطينيين الذين عانوا في ظل حكم حماس” بحسب قوله.

وأثار تأجيل احتفال تسليم كاتبة فلسطينية جائزة، استنكار مؤلفين بارزين، ودفَعَ دولاً مسلمة عدة إلى الانسحاب من المعرض الذي يُعدَ أكبر حدث تجاري للنشر في العالم، وهو ما وصفه منظّموه عشية افتتاحه الأربعاء بأنه “كارثة”.

وجدّد منظّمو المعرض الذي يستمر إلى الأحد، إدانتهم الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأسفر عن عدد كبير من القتلى، وردّت عليه الدولة العبرية بقصف واسع النطاق للمدنيين في قطاع غزة.

ومن الجهات المقاطِعة “هيئة الشارقة للكتاب” الإماراتية، التي اعتبرت في إعلان انسحابها أن “الثقافة والكتب تقف دائماً مساندة لتعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات”.

وأصدرت “جمعية الناشرين الإماراتيين” بياناً مماثلاً، في حين ذكرت صحيفة “ناشيونال” ومقرها الإمارات أن “جمعية الناشرين العرب” في مصر انسحبت أيضاً.

وأعلنت جمعية الناشرين الإندونيسيين أيضاً انسحابها لأن قرار المنظمين “الانحياز إلى إسرائيل، قوّض مُثُل الحوار والجهود الرامية إلى بناء تفاهم مشترك”.

ووصف بوس هذه المقاطعة بأنها “كارثة”، مشدداً على أهمية “أن يكون الناس هناك لإجراء مناقشات صريحة حتى لو كانت مثيرة للجدل”.

وفازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بالجائزة هذه السنة عن روايتها “تفصيل ثانوي” وهو عمل يستند إلى أحداث حقيقية لعمليات اغتصاب وقتل ارتكبها جنود إسرائيليون في عام 1949.

إلا أن منظمة “ليتبروم” والتي تمنح جائزة “ليبيراتوربريس (LiBeraturpreis) تشجيعاً للمؤلفين الأجانب الذين ينشرون أعمالهم باللغة الألمانية، أعلنت أنها عدلت عن إقامة احتفال ضمن المعرض، كما تفعل عموماً “بسبب الحرب التي بدأتها حماس”، مؤكدة في المقابل أنها تدرس “شكلاً وإطاراً مناسبين لإقامة الاحتفال في وقت لاحق”.

وشددت في بيان على أن “أي إعادة نظر لم تحصل في منح عدنية شبلي الجائزة”.

وقوبل هذا التأجيل بِرَدّ فعل شاجب، من خلال نشر 600 شخصية من أوساط الأدب والنشر رسالة استنكار لإدارة المعرض وللمنظمة الألمانية. وكان من بين الموقّعين على الرسالة، الروائي التنزاني عبد الرزاق قرنح، والكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، الحائزين على جائزة نوبل للآداب، وكتاب آخرون بينهم الكونغولي إيمانويل دونغالا، والكندية ناومي كلاين.

ورأت الرسالة أن “على معرض فرانكفورت مسؤولية توفير مساحات للكتّاب الفلسطينيين للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم وأفكارهم في شأن الأدب خلال هذه الأوقات المروعة والقاسية، لا إغلاقها”.

يشار إلى أن المعرض بنسخته الخامسة والسبعين سيشهد مشاركة نادرة لسلمان رشدي، حيث سيتم تكريمه هناك.

وكان رشدي أصيب بجروح خطرة لدى مشاركته في 12 آب/ أغسطس 2022 بمؤتمر في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، جراء هجوم بسكين نفذه شاب أمريكي من أصل لبناني يشتبه في أنه متعاطف مع إيران.