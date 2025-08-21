الحرب والغربة والحنين: قراءة نفسية لديوان «حمام كثيف»

عيسى الشيخ حسن شاعر وروائي سوري مقيم في قطر منذ التسعينيات. وُلد عام 1965 في قرية أم الفرسان في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. يُعد من أبرز الشعراء السوريين في المهجر، حيث تأثرت أعماله بالبيئة البدوية التي نشأ فيها، الممتدة نحو بلاد الرافدين. حصل على إجازة في اللغة العربية، ونشر نصوصا أدبية ومقالات في الصحف القطرية والمجلات العربية. يُذيلُ عيسى الشيخ حسن قصائده في «حمام كثيف» بتواريخ تعودُ إلى عام 2014 للدلالة، أو زيادة التدليل على الفترة الغنية بأحداثها وويلاتها، كمحاولة لوضع قارئه في صلب المحنة، فيما إن كان سورياً أو سوى ذلك.

يتميز شعر الوطن بصدق العاطفة وحرارة الحنين وشدة اللوعة، ويختلط فيه التمني بالأمل، وتحضر فيه ثنائية الحياة والموت. وفيه تتدفق المشاعر وتتوقد الأكباد والقلوب، ويصير العيش في عالم الذكرى، الخيار الوحيد لنسيان واقع الغربة. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 قتلوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اختفاء واعتقال 154816 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري. كما وثقت وجود ما لا يقل عن 874 اعتداء على منشأة طبية، و1416 اعتداء على مكان عبادة، و1611 اعتداء على مدرسة، بالإضافة إلى استباحة المنشآت الحيوية وتحويلها لمراكز اعتقال ونقاط عسكرية، وتدمير مناطق كبيرة من سوريا في محافظات متعددة.

«من فوق جسر الرقة»

الليل يمرّ كلعنة

الطائرات الغشيمة

الطائرات الذكية

و80 شهيداً

الليل يمرّ

وحول العالم

يشاهد الناس خبرا فقيرا

عن مجزرة أهداف في لعبة رياضية

من فوق جسر الرقة

ليس ثمة أحد يردّ السلام

كتبت من قبل عن اتجاه عيسى الشيخ حسن في سنواته الأخيرة لكتابة الرواية، وانحسار كتابته للشعر، وقدمت تفسيرا حينها، ولعلي اليوم أقدم تفسيرا إضافيا مفاده أن عيسى الذي تقدم في العمر، وقد فارق ميعة الشباب ومعايشته للكثير من آلام الفقد واللوعة على رحيل الأحبة والأهل، وتعرضه لكثير من ضغوط نفسية واجتماعية، نتيجة حياته في المهجر، لما يزيد عن ربع قرن بعدا عن الأهل والخلان، وما تحمله الغربة من معاني الوحدة والاغتراب النفسي والمعيشي، بل ظهور الأمراض البدنية المرتبطة بذلك التقدم في العمر، كل ما سبق يجعل حالة التركيز الذهني الشديدة التي تحتاجها كتابة الشعر، حيث التكثيف ودقة العبارة وقلة التعبير اللفظي، الذي يتناقض مع التداعي الحر، كعملية تطهير لما هو مكبوت في اللاشعور والمؤثر في آن في السلوك الآني، لا يدع عيسى الشيخ حسن في حالة استقرار على المستوى الإبداعي، الذي يتحرك في أعماقه فهو مبدع عميق الإبداع فجذوة الإبداع وشعلته لا تهدأ في أعماقه، فهي نار تتقد كل يوم وكأنها أول اشتعال لها.

عشر جمرات في الموقد

خير من واحدة في اليد

الجمر كان حطباً

والحطب كان شجرة

والشجرة تركتها العصافير؛

عصافير سلكت طريق امرئ القيس

وأخرى هاجرت مع الطيب صالح

وأخرى معي

الحطب الذي كان شجرة يعرف هذا

يعرف أن العصفور الذي في يدي

عاد إلى الشجرة

بعدما داهمها الحريق

وترك في يدي جمرة

فاتجه اللاشعور الذي يكمن فيه الإبداع، وفق التحليل النفسي للإبداع إلى وسيلة أخرى تيسر عملية التداعي، وتقدمها في أنسب صورة لها من أجل إحداث ذلك التطهير النفسي للمكبوت، فكانت الرواية وما تتمتع به من فرصة كبيرة للبوح بعدد أكبر من المفردات، وهو الطاقة المحركة لفعل الشفاء والمواجهة، بل هناك من يعتبر الكلام بدلا عن الموت، ولهذا كانت الرواية مناسبة للإبداع الأدبي والشفاء النفسي.

أنا حجر قديم ملموم

نبت عني حوادث كثيرة

الشعوب العابرة بفؤوس حادّة

اللصوص اللاهثون بقلوب ميتة

الأنبياء يمشون تحت سحاب أبيض

الأميرات يقرأن الجمال بعيداً عن القصور

الطغاة بمداسات من حديد

حجر قديم

طعنتني أمنية تميم بن مقبل

وكلما قلبتني كفّ امرأة

أو شفرة محراث

أو لقمني كلب

صرخت: «لو أنّ الفتى» تركني!!

ارتبط الإنسان منذ القِدم بمکان نشأته الأول وموطن ميلاده، لذا لم تخل آداب الأمم والشعوب من مظاهر الافتتان بالوطن والتغني به وبمن فيه من الأهل والأصدقاء نثراً وشعراً، حيث إن الشعور بالحنين والانتماء للوطن فطري لدى الإنسان، يولد معه منذ لحظة الميلاد الأولى، بل يلازمه مهما اعترضته من الأمور والأزمات داخل الوطن، وله من الأهمية ما لا نستطيع إنکاره، وصعوبة الغربة وسوء الأحوال الاجتماعية، وأيضا دلالات النفي عن الوطن والأهل وآثارها، وکيفية تصوير غربة الوطن والأهل.

قولي لي

إن سوريا ليست قطعة بازل

لأضعها في مكان آخر

شمال الهند

جنوب البرازيل

قبالة أستراليا

بعيداً عن شرور الشرق

قولي لي

حين يا ليلى نلعب لعبة الأماني

نتدرب جيداً

على إغماض عيوننا

ونخلع البلاد

كأسنان لبنية

ونرميها في وجه الشمس

لتعود بلاداً بيضاء

دائمة

الحنين إلى الوطن هو شعور عاطفي قوي بالاشتياق والألفة تجاه بلد المرء. إنه مزيج من الذكريات والارتباطات العميقة بالمكان والثقافة والهوية. يمكن أن يكون الحنين إلى الوطن قوياً بشكل خاص، عند الابتعاد عنه، مثل الهجرة أو السفر، ويؤثر على الحالة النفسية للشخص

متنكّباً قوس الحنينِ

أجوس متاهتي

وأحصي الطرائد

ليس كل قوسٍ يحنو عليك

ثديّ أم

قد يكون كرة من الدمع

وقد يكون قشر برتقالة

تركتها يوماً على مدفأة

يمثل شعر الحنين إلى الوطن ظاهرة فريدة في الشعر العربي، وتكمن فرادته في أنه يخرج من مشكاة الوجدان ويتلقفه المتلقي بحاسة العاطفة، وهذا الطابع الوجداني هو الذي يمنح هذا النوع من الشعر امتداده وتأثيره واختراقه للأزمنة والأذواق، فعواطف الإنسان واحدة لا تتغير تؤججها الغربة، خاصة إذا طالت ولم يعد منها فكاك.

لقرية خيام من حجارة

رعيان يسوقون الأطفال إلى حظائر

يسمونها المدارس

يقول جدّي

القرية أضواء في الليل

يقول الغريب

القرية دكّان

البدويّ يقول

حكايات وأعراس وفتيان يشوطون الكرة عالياً ودفاتر ممزقة في الأحواش وأكياس الثوم عند الكوّة.. أكوام الحطب، الشباب العائدون من بيروت يأخذون حصّتهم من النوم.. سهر المدافئ المدمنة على التدخين في كانون.

يقولون

القرية جمرة صغيرة

أتسلّى بتقليبها في يدٍ مشويّة

ولا أقول شيئاً.

وحين تستمر الحرب في الوطن السوري، التي يصعب إيقافها فهي تأكل الأخضر واليابس وتأتي على ما تبقى في الوطن لتحوله إلى بقايا وطن.

اطمئنّي

الحرب ما زالت بخير

تركض في الصباح بخفّة

تقود سيارتها بجنون

تعود من دوامها متعبة

لكنها تسهر كلّ الليل

ونحن الساهرون معها

في هذا الخريف

(نفرفط) لها حَبّ الرمّان

كواجب ضيافة متقشف

**

اطمئنّي

الحرب (منّا وفينا)

بعد ثلاث سنوات ونصف

لا عجوز تحتجّ إذا سرقت دجاجاتها في الليل

لنعدّ له (اليخني)*

لا شابّ يعترض إذا قام عنها لتقعد مكانه

الحرب بخير

وشاركتنا بذار القمح

وجزّ الصوف

و(الهلاهل) فوق الأعراس

**

اطمئنّي

الحرب تلعب معنا الكرة

تعرف قيمة التسلّل

والدفاع الخشن

الحرب لعبت معنا

حتى (الطرنيب)

في البيوت التي نجت من القصف

تجلس معنا كفتاة مدلّلة

نقشّر لها البرتقال

ونرفع الخناجر

من أجل ابتسامة صغيرة في عينيها

وهما تلمعان

في بيت شعر ركيك

وتظهر في الكثير من القصائد معالم الوطن التي تمتاز بصدق العاطفة وحرارة الحنين وشدة اللوعة، ويختلط فيه التمني بالأمل، وتحضر فيه ثنائية الحياة والموت. وفيه تتدفق المشاعر وتتوقد الأكباد والقلوب، ويصير العيش في عالم الذكرى الخيار الوحيد لنسيان واقع الغربة.

أكتُب لكي أستمتع بأول لايك

بمربع صغير

يقفز يمين حاسوبي

هذا ما أفعله أحياناً

أكتب كي أطرد النوم

هذا ما أفعله كثيراً

أكتب كي أشفى من بلادي

هذا ما أفعله أيضاً

حين تمطر هناك

ولا أملك أن أدفع عنهم البارود

أكتب كي يقرؤوا لأمّي

ما تذكرته عن حكايتنا

في وطن صغير

هو بيتنا الطينيّ

الذي حلّقنا منه إلى

بلاد وحتوف

وزوجات يدفعن إليها

الأحفاد كلّ صباح

لكنّني بكل تأكيد

أكتب

ليديك المقرورتين

لشامتك اليتيمة

لأغانيك المهجورة

أيتها المرأة

الحلم/الكابوس

بل الحق أنه يكتب لكي يشفى من آلامه ويحقق الاتزان النفسي المنشود الذي به يستطيع مواجهة الحنين للوطن في غربة مهما كانت ميسرة العيش، إلا أنها قاتلة لما هو إنساني لدى المبدع الذي يعيش لوطنه، وعيسى الشيخ حسن كذلك ولا ريب.

كاتب مصري