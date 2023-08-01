الحرب وتغير المناخ يهددان الإنتاج الزراعي في سوريا

■ دمشق – رويترز : يقول مزارعون وخبراء إن الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في سوريا، بالإضافة إلى تغير المناخ وموجات الحر التي ضربت الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي للبلاد.

ولا يعاني المزارعون من موجة حر لم يسبق لها مثيل فحسب، وإنما من انقطاع المياه وإمدادات الكهرباء أيضاً، وكلاهما ضروري للحفاظ على مزارعهم.

وأدى ذلك إلى أن يذهب المزارع ماجد سلوم بعيداً لدرجة أنه يعتزم التوقف عن زراعة الخضراوات والتركيز فقط على زراعة أشجار الزيتون التي لا تحتاج إلى ماء كثير.

وقال «السنة الماضية عانينا كثيراً من موضوع الحرارة وبحاجة لكميات مياه مضاعفة أكثر من المطلوب، السنة مثل ما عم تلاحظ يا دوب عم نلحق نسقي لأن التربة بتشرب بالري بالراحة علما إنه عنا شبكة ري بالتنقيط نحنا بعد فترة عم نفكر نلغي زراعة الخضار ونعتمد على الأشجار فقط».

وأضاف «هلا (الآن) الحرارة عم نلاحظ إنه المواسم عم تسرع، يعني مثلا إنتاج الخيار عنا بالعادة كان يستمر طويلاً الآن لاحظنا إنه الخيار خلال فترة قصيرة عطى الموسم وهلا صار على آخره». وذكرت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا «تأثرت البُنية التحتية للمياه في سوريا بالصراع. 50 في المئة من مرافق المياه تعمل جزئيا أو لا تعمل على الإطلاق. والمزارعون في العديد من المناطق إما يروون من طبقة المياه الجوفية أو يستخدمون آليات ضارة للتعامل مع نقص المياه، بالإضافة إلى نقص الكهرباء، فنحن نشهد خاصة في الصيف أو أوقات الذروة، سواء في الشتاء أو في الصيف، أن استهلاك الكهرباء يزداد، كما أن عدد الساعات التي يحصل فيها الناس على الكهرباء محدودة». وقال صاحب مشتل اسمه محمود فرزات «نحن محكومون بموضوع الكهرباء أحيانا نضطر نسقي الظهر، وهي الظهر غير مناسبة، يا إما نسقي الصبح بكير أو بعد الظهر فأحيانا مشان وضع الكهرباء عم نضطر نسقي الظهر وكمان بتحترق الزريعة».

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، انخفض معدل هطول الأمطار في سوريا بمقدار 18 مليمترا في الشهر خلال القرن الماضي من عام 1991 إلى عام 2000، مما تسبب في موجات جفاف شديدة تعاني منها البلاد الآن.