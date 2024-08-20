الحرس الثوري الإيراني: فترة انتظار رد طهران على إسرائيل قد تكون طويلة

دبي: نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة.

وتتأهب منطقة الشرق الأوسط لثأر تعهدت به إيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو تموز.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

(رويترز)