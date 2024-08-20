سياسة | دولي | إيران

الحرس الثوري الإيراني: فترة انتظار رد طهران على إسرائيل قد تكون طويلة

منذ ساعة واحدة

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دبي: نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة.

وتتأهب منطقة الشرق الأوسط لثأر تعهدت به إيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو تموز.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 20, 2024 الساعة 3:14 م

    وهذا سيستنزف عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار إيران في استنزاف عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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