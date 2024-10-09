سياسة | دولي | إيران

الحرس الثوري الإيراني: قمنا بعملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي على إسرائيل

9 - أكتوبر - 2024

جانب من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل

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طهران: أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد إبراهيم جباري، الأربعاء، بأن الحرس الثوري قام بعملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي نفذه على إسرائيل في أول تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الأربعاء بأن إبراهيم جباري قال “بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، قمنا بتنفيذ عمليات سيبرانية على أنظمة دفاع العدو، مما مكن الصواريخ من المرور بنجاح وقصف النقاط الحساسة”.

وتابع إبراهيم جباري “في هذه الهجمات لحقت أضرار بالغة بقواعد مهمة للصهاينة، بما في ذلك حظائر مقاتلات إف 35، كما تم تدمير عدد من طائراتهم”.

وكانت إيران قد أعلنت في أول تشرين الأول/ أكتوبر أنها أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه شن الضربات على أهداف عسكرية، محذرا من “هجمات ماحقة ومدمرة” إذا ردت إسرائيل.

(د ب أ)

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