الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار “انتصار للمقاومة الفلسطينية”

طهران: رحب الحرس الثوري الإيراني الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس باعتباره “انتصارا” للفلسطينيين و”هزيمة” لإسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان: “إن نهاية الحرب وفرض وقف إطلاق النار… انتصار واضح وانتصار عظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني الوحشي”.

من جهته، أثنى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي الخميس على “صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية” بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكتب خامنئي في منشور بالعبرية على حسابه بمنصة “إكس”: “اليوم يدرك العالم أن صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع”، معتبرا أن إسرائيل “هزمت”.

(أ ف ب)