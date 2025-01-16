الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار “انتصار للمقاومة الفلسطينية”

طهران: رحب الحرس الثوري الإيراني الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس باعتباره “انتصارا” للفلسطينيين و”هزيمة” لإسرائيل.
وقال الحرس الثوري في بيان: “إن نهاية الحرب وفرض وقف إطلاق النار… انتصار واضح وانتصار عظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني الوحشي”.
من جهته، أثنى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي الخميس على “صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية” بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكتب خامنئي في منشور بالعبرية على حسابه بمنصة “إكس”: “اليوم يدرك العالم أن صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع”، معتبرا أن إسرائيل “هزمت”.
(أ ف ب)
الإيرانيين دائما يبحثون عن النصر باي طريقة واي شكل وكأنهم هم أصحاب القضية الفلسطينة لأنهم السبب في تدمير غزة وابادة اخواننا الفلسطينين أصحاب الأرض في فلسطين
هل هذا يسمى رفع معنويات أم الضحك على الذقون؟ عن أي انتصار تتحدثون في وسط هذا الدمار كله و هذه الإبادة؟ بسببكم و بسبب مصالحكم غزة دمرت و مات قادتها و شرد شعبها . على من تضحكون أنتم؟ غررتم بهم و تخليتم عليهم و في عقر داركم و بين أحضانكم استشهد السيد هنية ذو النية الحسنة . أتتخيلون أن أحدا سيصدق خزعبلاتكم؟
مبروك لإيران فقد أُعطِيت عذراً لوضع سيفها المشهور منذ أكثر من أربعين عام في غمده بعد هذا الإنتصار…..
و كفى الله المؤمنين شرّ القتال!