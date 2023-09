الحرس الثوري الإيراني يرسل آليات عسكرية إلى الحدود مع أذربيجان وأرمينيا- (فيديو)

إسطنبول: أرسل الحرس الثوري الإيراني، معدات عسكرية إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء، المعروفة بقربها من الحرس الثوري، الأربعاء، مقاطع مصورة حول الموضوع.

ويظهر الفيديو إرسال دبابات ومدفعيات بعيدة المدى إلى المنطقة.

As the deadline set by #Iran for #Iraq to disarm terrorist separatist groups in the Kurdistan region draws near, received videos indicating that the ground forces of the #IRGC are moving some of their armored equipment to the northwestern region of the country. https://t.co/lNFEcxx3ga

