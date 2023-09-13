سياسة | دولي | إيران

الحرس الثوري الإيراني يرسل آليات عسكرية إلى الحدود مع أذربيجان وأرمينيا- (فيديو)

منذ 52 دقيقة

حجم الخط
0

إسطنبول: أرسل الحرس الثوري الإيراني، معدات عسكرية إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.
ونشرت وكالة تسنيم للأنباء، المعروفة بقربها من الحرس الثوري، الأربعاء، مقاطع مصورة حول الموضوع.
ويظهر الفيديو إرسال دبابات ومدفعيات بعيدة المدى إلى المنطقة.

كما ذكرت الوكالة أنه بعد الاتفاق المبرم مع العراق، تم إرسال المعدات العسكرية الموجودة على حدود هذا البلد إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.
وبموجب الاتفاق الموقّع مع العراق، تطلب إيران من حكومة بغداد نزع سلاح التنظيمات النشطة في شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول، ومن بينها تنظيم “بجاك”(PJAK)، الجناح الإيراني لـ”بي كي كي”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان والمراقبون الأوروبيون ينفون إصابات في صفوفهم
15 - أغسطس - 2023
غالانت يتهم إيران بمحاولة تنفيذ 50 عملية ضد إسرائيليين ودعم المقاومة في جنين
14 - يوليو - 2023
إسرائيل تتهم إيران بمحاولة الهجوم على سفارتها في باكو 
12 - يوليو - 2023
الرئيس الإسرائيلي يزور أذربيجان لأول مرة: “لا يمكن نسيان أنها جارة لإيران”
30 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية