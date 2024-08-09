الحرس الثوري الإيراني يعلن تسلم صواريخ بحرية شديدة الانفجار

طهران: أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، تسلمها عددا كبيرا من صواريخ كروز المضادة للسفن ذات الرؤوس شديدة الانفجار، والمطورة محليا، مع استمرار التوتر بالمنطقة.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تسلمت القوات المذكورة صواريخ كروز مضادة للسفن بناء على تعليمات القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأفادت مصادر إيرانية بأن صواريخ كروز المطورة محليا ضد “مدمرات العدو”، تحتوي على رؤوس حربية شديدة الانفجار وغير قابلة للاعتراض.

وفي أعقاب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، ومع توقع مهاجمة إيران لإسرائيل، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وسفنا حربية إلى الخليج العربي.

(الأناضول)