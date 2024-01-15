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الحرس الثوري الإيراني يقول إنه هاجم “مراكز تجسس للموساد الإسرائيلي” في أربيل بالعراق- (فيديوهات)

منذ 20 دقيقة

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طهران:  ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، أن الحرس الثوري قال إنه هاجم “مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران” في أربيل بالعراق.

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء المدينة الواقعة في شمال العراق.

وذكرت شبكة “رووداو” الإخبارية، أن أصوات انفجارات كبيرة دوت في أنحاء مدينة أربيل العراقية،  مساء اليوم، بينما دوت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي منبهة بوقوع الانفجارات.

وبحسب الشبكة فإن عدد الانفجارات بلغ 15 انفجارا قرب منطقة “ملا أومر” في أربيل، مما آثار الهلع بين الأهالي.

(وكالات)

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