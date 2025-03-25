الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض

طهران: كشف الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء عن واحدة من مئات المدن الصاروخية في جوف الأرض ،و التي ضمت صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من نوع “فاتح خيبر” و “حاج قاسم” و”عماد” و”سجيل” و”قدر”. وبحسب وكالتا مهر وتسنيم الإيرانيتين ، تم الكشف عن المدينة التابعة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة. وأشار اللواء باقري خلال الزيارة قائلا: “جميع الجوانب اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية الوعد الصادق 2 بعشرات المرات قد وضعت في مسار التنفيذ”.

وأضاف “تيرة نمونا تتجاوز بكثير وتيرة معالجة نقاط الضعف في جبهة العدو، وفي هذا الميزان للقوى، سيكون العدو حتما في المرتبة المتأخرة. بينما تواصل القوات المسلحة الايرانية مسيرتها في النمو والتطوير وتعزيز قدراتها بكل جدية”.

كانت إيران قد أطلقت عدة صواريخ على إسرائيل فيما أطلقت عليها عملية الوعد الصادق 2 في أكتوبر /تشرين الأول عام 2024 وذلك ردا على قيام إسرائيل بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران من خلال ضربات جوية في نفس الشهر . وكانت عملية الوعد الصادق 1 قد أطلقتها إيران في أبريل /نيسان 2024 ردا على قيام إسرائيل بمهاجمة مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في ذات الشهر أسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

(د ب أ)