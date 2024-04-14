الحرس الثوري يبث فيديو للحظة إعطاء الأمر العسكري وإطلاق الصواريخ على إسرائيل- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
بث الحرس الثوري الإيراني، لقطات للحظة إعطاء الأمر العسكري بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، الليلة الماضية.
ويُظهر الفيديو قائدَ الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، وهو يعطي الأمر ببدء الهجوم على الدولة العبرية.
وفور تلقي الأمر، أُطلقت عشرات الصواريخ من قواعد عسكرية تابعة للحرس باتجاه أهدافها في دولة الاحتلال، وفق ما يظهر في الفيديو.
مشهد للحظة إعطاء الأوامر لبداية الهجوم الإيراني على إسرائيل pic.twitter.com/OZ4Pafuvxu
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 14, 2024
وفي وقت لاحق، قال سلامي إن الجمهورية الإسلامية كانت قادرة على شنّ هجوم أكبر على الدولة العبرية.
وأوضح: “جعلنا هذه العملية تقتصر على المنشآت التي استخدمها النظام الصهيوني لمهاجمة سفارتنا” في سوريا.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الأحد، أن الهجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ الذي شنّته طهران على إسرائيل ليلاً، “حقق كل أهدافه”.
وقال باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن “عملية الوعد الصادق نفّذت بنجاح، وحققت كل أهدافها”.
وأشار الى أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين هما “المركز الاستخباري الذي وفّر للصهاينة المعلومات المطلوبة” لقصف القنصلية الإيرانية في دمشق، إضافة الى “قاعدة نوفاطيم التي أقلعت منها طائرات إف-35” لشنّ الضربة في الأول من نيسان/أبريل.
وأكد باقري أن الموقعين أصيبا بأضرار بالغة “وخرجا من الخدمة”.
وشدد أعلى مسؤول عسكري إيراني على أنه “ليس لدينا أي نية لمواصلة العملية ضد إسرائيل، فالعملية انتهت من وجهة نظرنا”، مؤكدا أن الهجوم الذي شنّته إيران “كان بمثابة عقاب، وردّها على أي عمل سيكون أكبر بكثير”.
وجدد التأكيد بأن طهران بعثت برسالة الى واشنطن حليفة إسرائيل عبر السفارة السويسرية “مفادها أنه إذا تعاونت أمريكا مع العدو الصهيوني من خلال قواعدها العسكرية، فإن قواعدها لن تكون آمنة”.
وكان جيش الاحتلال أعلن أن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة، وزعم أنه اعترض 99% منها بمساعدة من دول حليفة.
تم إعطاء 72 ساعة مهلة قبل انطلاق الألعاب النارية،وتم إسقاط العديد منها وتم إعطاء اسرائل الشرعية والتضامن بعد فقدانها في غزة العزة.وهناك بعض المغفلين من بني جلدتنا يتوهمون ان ايران حققت النصر الإلهي،بل ان البعض يسوق للمذهب الشيعي في دولة الجوار.حسبي الله ونعم الوكيل.
عندما أطلق العراق في عهد الراحل صدام حسين ….البعض من الصواريخ على بعض مدن الكيان الصهيوني …تم وصف ما جرى بأنه (أمر عبثي) مع أن البعض من تلك الصواريخ احدث خسائر ..فبماذا يمكننا توصيف عملية إطلاق ( 200) صاروخ و طائرة مسيرة ..تقول التقارير أنه تم إسقاط معظمها ..قبل بلوغ المجال الجوي لدولة الكيان…الظاهر و الله اعلم أن كل ماجرى مجرد ( زوبعة في فنجان ) لزوم حفظ ماء الوجه ..بعد الضربات الموجعة التي تلقاها نظام الملالي ..بعد مقتل العديد من القادة العسكريين.. أبرزهم قاسم سليماني و قصف القنصلية الإيرانية المعتمدة لدى النظام السوري ..قصص ( الف ليلة و ليلة ) ستتواصل لا محالة..
جاء إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق. وهذا يبرهن للمقاومة اللبنانية لحسن نصر الله الإيراني وللحوثيي والمخدرات فرض العتب.
ما فعلته ايران مسرحية لا أثر لها في الصراع،جميل وما الذي فعله العربان لصالح قضية فلسطين عامة وغزة خاصة
لو ان هناك مصداقية في الموقف الإيراني تجاه مايجري في قطاع غزة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، فا مايستوجب ان يؤخذ بالاعتبار شكل الرد وتوقيته، ذلك أن ماقامت به إيران و بالصيغة والتوقيت إنما خلق تعاطفا دوليا مع دولة الكيان وما تقوم به في القطاع والضفة والقدس. الرد الإيراني يبرز ضعفا فاضحا للسياسة الخارجية الإيرانية في الشأن الدولي.
إعطاء مهلة 72 ساعة لبدء الهجوم مسرحية من مسرحيات الملالي. الرابحون في هذه المسرحية هي إسرائيل بالدرجة الاولى لانها أعطيت لها الفرصة لتحسين صورتها دوليا و كسبت تعاطفا دوليا و من هنا لا حرج على الكونغريس الأمريكي من تمرير 14 مليار دولار مساعدات لاسرائيل و هناك تسليح جديد من طرف الدول الاوروبية لها. المستفيد الاخر هي إيران لأنها رضيت باللعبة و شاركت فيها و هي الان ستقبض المقابل و هو رفع العقوبات المالية عنها. و الخاسر الوحيد هي حركة حماس لأنها راهنت على إيران. الان إسرائيل لها كل المبررات لاجتياح رفح. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. متى كان المجوس سندا لأهل السنة؟
كأنك يا أبو زيد ما غزيت
إلى العرب المستهزئين بإيران.
1- إيران ليست دولة عربية وليست عضوا في ما يسمى بالجامعة العربية، لا أؤيدها ولا أنصرها ولا أعارضها ولا أعاديها . هي بالنسبة للعرب كمثل تركيا ودولة الصهاينة وباكستان وفينزويلا وجنوب أفريقيا والهند وأمريكا وكولومبيا وبقية دول العالم …… بين الدول غير العربية والدول العربية مصالح، وفي المصالح لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، أما ما بين العرب (21 دولة ، 470 مليون عربي ) فمصير مشترك قائم منذ وجود العرق العربي والجنس العربي واللغة العربية على المساحة الجغرافية للوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. العرب الذين يغلبون مصلحتهم القطرية على مصالح الأمة العربية غافلون مخطئون . سينتبهون عندما تستباح أقطارهم ويتخلى عنهم أسيادهم .
2- الأولى بنصرة العرب هم العرب وليس إيران أو جنوب أفريقيا.
فيديو رائع – (تحليل الهجوم الايراني المباشر)
يفسر صاحبه تفسيرا تاريخيا واساراتيجيا ومنهجيا لما يسمى حسبه خطإ إيران في هجومها على الكيان بالنظر إلى أهدافها القصيرة المدى .