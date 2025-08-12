سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الحرس الوطني يبدأ الوصول إلى واشنطن “لاستعادة الأمن”- (صور)

منذ 8 دقائق

حجم الخط
0

واشنطن: عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ أمنية عامة “لاستعادة الأمن في واشنطن العاصمة”، بدأ أفراد الحرس الوطني بالوصول إلى المدينة.

وبينما يتواصل الجدل حول قرارات ترامب التي اتخذها أمس الاثنين، بهدف “خفض معدلات الجريمة” و”القضاء على التشرد” في واشنطن، أفاد مراسل الأناضول أن أفراد الحرس الوطني بدأوا الثلاثاء، بالوصول إلى العاصمة.

وبدء تنفيذ خطوات ترامب لوضع إدارة شرطة واشنطن العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية الكاملة، ولجلب عدد كبير من أفراد الحرس الوطني إلى المدينة.

وأوضح أن 800 من أفراد الحرس الوطني العاملين في واشنطن والولايات المحيطة بدأوا بالوصول إلى المدينة في مجموعات صغيرة، وباشروا التمركز في مواقعهم.

في غضون ذلك، صرحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، أنهم يرفضون ادعاء إدارة ترامب بأن “معدلات الجريمة آخذة في الارتفاع”، مستدركة بالقول إنهم سيواصلون التنسيق مع البيت الأبيض.

وفي السياق، أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في موجز صحافي، توقيف 23 شخصا متورطا في جرائم مختلفة، في عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية ليلة الاثنين-الثلاثاء عقب قرارات ترامب في واشنطن العاصمة.

وأضافت ليفيت: “نفذ حوالي 850 شرطي وعناصر من قوات أمن أخرى عملية مكثفة في أنحاء المدينة الليلة الماضية، وتم توقيف ما مجموعه 23 شخصا خلال عمليات الليلة الماضية”.

ولفتت إلى أن الموقوفين متهمون بارتكاب جرائم قتل وترويج مخدرات والقيادة تحت تأثير الكحول وغيرها من الجرائم، مضيفة بالقول: “هذه ليست سوى البداية”.

وأمس الاثنين، أعلن ترامب “حالة طوارئ أمنية عامة” للحفاظ على الأمن والحد من الجريمة في واشنطن العاصمة، وقال إنه سيضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية وسينشر الحرس الوطني في المدينة.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه يتخذ إجراءات صارمة، مضيفا: “سأنشر الحرس الوطني لاستعادة القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن، وسنضمن قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه، وإذا لزم الأمر سأنشر الجيش أيضا هنا”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حماس: مزاعم ترامب بسرقتنا للمساعدات “اتهامات باطلة بلا دليل”
1 - أغسطس - 2025
الاحتياطي الفدرالي يتمسك بموقفه في مواجهة ترامب ورغم ظهور انقسامات
30 - يوليو - 2025
ديموقراطيون يستندون إلى نص قانوني قديم للمطالبة بنشر ملفات قضية إبستين
30 - يوليو - 2025
ترامب: لم أناقش أبدا قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية- (فيديو)
29 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية