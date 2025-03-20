الحركة المدنية الديمقراطية في مصر تطالب بتجميد “كامب ديفيد” وقطع العلاقات مع إسرائيل

القاهرة- “القدس العربي”:

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة المصرية، بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية “كامب ديفيد”، وقطع العلاقات مع الاحتلال.

وأدانت الحركة في بيان الضربات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، والاستهداف المباشر للمناطق المأهولة بالمدنيين العزل، وخرق الحكومة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار واستئناف غاراتها الوحشية، مما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن هذا التصعيد الوحشي يمثل خرقا صارخا لكافة الاعتبارات القانونية والإنسانية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، واستمرارا واضحا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وشددت على أن هذه الغارات الوحشية تؤكد أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو ماضية في نهجها الإجرامي، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، في حرب مفتوحة ضد الإنسانية جمعاء.

وأكدت الحركة أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل جماعي وتهجير قسري هو تنفيذ مباشر لمخطط الإدارة الأمريكية الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر فرض التهجير الجماعي بالقوة الوحشية.

وقالت إن الولايات المتحدة ليست مجرد داعم سياسي وعسكري لهذا العدوان، بل شريك أساسي في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ما يجعلها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذه الجرائم.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية الدول التي لا تزال تحافظ على علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني باتخاذ موقف حازم وقطع العلاقات فورا، ردا على خرق الاحتلال للاتفاق الذي تم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية لوقف إطلاق النار، في استهتار واضح بالمساعي الدبلوماسية والقانون الدولي.

كما أكدت أن انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة، خاصة في محور صلاح الدين، تمثل خرقا واضحا لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اتفاقية وادي عربة مع الأردن.

وزادت: “استمرار العمل بهذه الاتفاقيات في ظل الجرائم الصهيونية المتواصلة لا يخدم سوى الاحتلال، ويوفر غطاء سياسيا لجرائمه، ما يستوجب التجميد الفوري لها واتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الصهيونية الصارخة للسيادة الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وناشدت الحركة الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ومنع تصاعد العدوان الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وختمت الحركة بيانها بالقول إن “القضية الفلسطينية ليست شأنا داخليا، بل هي قضية تحرر وحق مشروع لشعب يعاني من الاحتلال، وإن الوقوف إلى جانب فلسطين ليس مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل المساومة”.