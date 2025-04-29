“الحركة المدنية”: قناة السويس خط أحمر وحديث ترامب عن مرور السفن الأمريكية مجانا غطرسة

القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت “المدنية الديمقراطية” التي تضمّ عددا من أحزاب المعارضة المصرية، رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجوب مرور السفن الأمريكية في قناة السويس مجانا، وادعائه المضلل بأن لولا الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن من الممكن وجود القناة.

وقالت الحركة في بيان، إن قناة السويس حفرها أجدادنا المصريون البسطاء بالعرق والدماء ودافع عنها آباؤنا بأرواحهم منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وأضافت الحركة أن مزاعم ترامب تعبّر عن جهل بالتاريخ واستعلاء مرفوض، وطالبت بالرد على هذه الغطرسة الأمريكية الفجة التي تتخذها الإدارة الأمريكية نهجا منذ بداية ولايتها.

وأكدت الحركة أن الشعب المصري يعتبر قناة السويس خطا أحمر ولا يقبل أبدا بالمساس بسيادة مصر وأمنها القومي وأننا نسير على أثر آبائنا وأجدادنا في الدفاع عن حرية وطننا وسلامة أراضيه.