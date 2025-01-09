«الحرية أو الموت»: الإضراب عن الطعام سلاح السجناء المصريين

القاهرة ـ « القدس العربي»: يلجأ المعتقلون على ذمة قضايا سياسية في السجون المصرية من حين لآخر للإضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار حبسهم أو سوء تعامل إدارة السجن معهم من خلال سلبهم حقوق كفلها القانون كمنع الزيارات أو التريض.

فقد أعلن الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق، عزمه الدخول في إضراب عن الطعام بدءا من أمس الخميس اعتراضا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه، لافتا إلى أن المحتجزين في سجن العاشر في محافظة الشرقية، سيعلنون أيضا غدا السبت إضراباً عاما وشاملا تحت عنوان «الحرية أو الموت».

واشتكى فاروق (67 عاما) من سوء الأوضاع في محبسه، وعدم توفير الرعاية المناسبة له أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024.

حياته في خطر

وأضاف خلال نظر الجلسة، أن «حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته».

وبين أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة لمدة 23 ساعة يومياً، ما يؤثر على الحالة النفسية لهم.

وسجن العاشر، المحتجز فيه فاروق، أنشئ بموجب قرار وزير الداخلية في فبراير/ شباط 2023، وهو القرار الذي جاء استكمالا لمراحل المنظومة المستحدثة التي بدأت في نهاية عام 2021 بافتتاح سجون وادي النطرون وبدر، بالتوازي مع إغلاق 15 سجنا تقليديا.

وقال فاروق أمام المحكمة، حسب ما نشرته زوجته نجلاء سلامة على صفحتها على «فيسبوك»: «نحن الآن بصدد قضية من أهم إن لم تكن أهم القضايا التي ينظرها القضاء المصري في تاريخه القضائي، وفي التاريخ السياسي المصري منذ 50 سنة حتى اليوم».

وأضاف: «أطالب بتسجيل كلماتي في محضر الجلسة، حيث قد أكون بينكم اليوم ولكن قد لا أكون بينكم غدا في وقت آخر، فربما أتوفى إلى رحمة الله وهذا وفقاً لطبيعة ما أواجهه داخل ظروف الحبس».

وزاد: «هناك اثنان من الشباب بدأوا إضرابا عن الطعام منذ يومين ونحن على ذمة النيابة العامة، ويوم السبت سوف يكون هناك إضراب شبه جماعي داخل سجن العاشر وإعلان الامتناع الجماعي عن استلام وجبات الطعام تمهيداً لإعلان إضراباً عام وشامل تحت عنوان الحرية أو الموت».

وطالب فاروق، المحامين والنيابة العامة، أن تأتي للوقوف والاطلاع على ظروف السجن البشعة التي يمارسها ضابط الأمن الوطني هاني صلاح عبد الفتاح، وقيامه بإغلاق الزنازين لمدة 23 ساعة يوميا.

أوضاع مجحفة

ولفت إلى أن هناك محبوسين داخل السجن قضوا مدة في الحبس الاحتياطي تجاوزت العامين وهم منقطعون الصلة عن العالم وعن أخبار العالم وما يحدث فيه، ما يؤدي إلى انهيارات نفسية، مشددا على أنه طالب في جلسات سابقة الاستعانة برأي الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، ليعلن الأثر النفسي الناتج عن الحبس بتلك الطريقة وهذه الظروف التعسفية المجحفة، وأنها تؤدى إلى اختلال التوازن النفسي العصبي لأي سجين.

وتابع: أنا مريض بالسكر والضغط وظروف اعتقالي هنا قد تؤدي إلى وفاتي، ويبدو أن هناك خطة تستهدف تصفيتي بممارسات ينفذها ضابط الأمن الوطني هاني صلاح عبد الفتاح، ويتحمل مسؤوليتها النظام السياسي المصري.

معتقل يتحدث عن خطة تستهدف تصفيته… وآخر يتوقف عن شرب المياه

وألقي القبض علة فاروق، من منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم يسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهما منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4937 لسنة 2024، وسبق اعتقال فاروق، وحبسه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، بالاتهامات نفسها، بعد نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقاً» وتم مصادرة الكتاب من المطبعة، قبل أن يتم الإفراج عن فاروق لاحقاً. وكتب فاروق، أكثر من 20 كتابا، من بينها، ظهور الفساد الإداري في مصر، والفساد في مصر، واقتصاديات الفساد، وبذور الفساد الإداري في مصر.

لم يكن الإضراب عن الطعام، هو الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها المحتجزون في سجن العاشر للاحتجاج على أوضاع الاحتجاز واستمرار الحبس الاحتياطي، فحسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» عبر المحتجزين السياسيين عن احتجاجهم بعدم النظر إلى كاميرات تجديد الحبس عن بُعد احتجاجا.

وأعرب المحتجزون، عن رفضهم لقرارات تجديد الحبس التلقائي واستمرار حبسهم الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة العادلة.

وأدار المتهمون، خلال جلسة تجديد الأربعاء الماضي، أجسادهم أمام الكاميرات التجديد عن بعد، وذلك أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة.

واستقبل سجن العاشر خلال الأيام الماضية، الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل.

وكانت رفيدة حمدي زوجة عادل، قالت إنه تم تغريبه «نقله» من سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، إلى سجن العاشر من رمضان 4 في محافظة الشرقية، عقابا له على إعلانه الإضراب عن تناول المياه.

التغريب عقاب الإضراب

وحسب زوجته، فإن يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كان من المفترض أن يخضع عادل لأول امتحان بوصفه طالبا منتسبا لدبلومة القانون العام في كلية الحقوق في جامعة المنصورة؛ إلا أن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة منعت لجنة الكلية من دخول السجن لامتحان عادل.

وقالت زوجته، إنها علمت ببدء عادل الإضراب عن الطعام بداية من يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أن يتحول تدريجيًا إلى إضراب كامل عن الطعام والمياه، احتجاجا على حرمانه من حقه في التعليم المكفول بموجب الدستور والقانون.

وزادت: تكرر منع عادل من الامتحان مرة أخرى في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى جانب منعي من زيارته في المواعيد المقررة رسميًا بدون إبداء أسباب.

وأعلنت زوجة عادل أنها تأكدت رسمياً من نقله إلى سجن العاشر 4، ما يعني أن عادل المضرب عن الطعام والشراب على حد إعلانه، سيظل في زنزانة «الإيراد» لمدة 11 يوماً لن يسمح خلالها لأسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه بأي شكل، أو تسليمه أي متعلقات شخصية من الخارج؛ الأمر الذي يضاعف القلق بشأن سلامته وصحته التي تردت بشكل ملحوظ خلال سنوات احتجازه الماضية.

تقييد الحرية

ووفق «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عادل تعرض خلال الـ 11 سنة الأخيرة لأشكال متنوعة من تقييد الحرية، إما بدعوى حبسه احتياطيا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكاما جائرة صدرت ضده بتهم سياسية.

وشددت المبادرة على أن استمرار احتجاز عادل يعد مخالفة قانونية سافرة، وأن أمام السلطات المعنية عددا من الأسباب القانونية التي تجعل من خروجه واجبًا: أولها احترام نص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحتم احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، وليس من يوم صدور الحكم واجب التنفيذ؛ وثانيها أنه يستحق إفراجا صحيا بموجب قانون تنظيم السجون نظرًا لتردي وضعه الصحي خلال السنوات الماضية.

وأعلنت المبادرة دعمها مطالب أسرة محمد عادل لرئيس الجمهورية بشأن إصدار عفو رئاسي بحقه لإنهاء معاناته المستمرة دون مبرر منذ أحد عشر عامًا.

وطالبت، النيابة العامة بإثبات إضراب محمد عادل عن الطعام، وناشدت النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتصريح لأسرته بزيارته بشكل فوري، فضلا عن فتح تحقيق عاجل في وقائع التعسف المتعددة التي خالفت فيها إدارة سجن جمصة نص القانون المصري أكثر من مرة، بحرمان عادل من أداء امتحاناته، والتواصل مع أسرته، أو حتى الحصول على العلاج المناسب.

علاء عبد الفتاح

إلى ذلك تواصل الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، إضرابها عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

وظهرت سويف التي تبلغ من العمر (67 عاما) في اليوم التضامني الذي نظمه عدد من النشطاء وأصدقاء العائلة في منزلها يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم المئة من الإضراب، وقد فقدت الكثير من وزنها وظهر على وجهها الإعياء.

وعادت سويف من زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن استمرت أيام، في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية للتدخل للإفراج عن ابنها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

وقضت سويف معظم زيارتها إلى لندن، معتصمة أمام مقر البرلمان البريطاني حاملة صورة ابنها.

وقالت سويف، إنها تعتبر بدءا من 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن علاء مختطف ومحتجز خارج إطار القانون، معلنة عن إضرابها الكلي عن الطعام حتى يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح، واحتجاجا على جريمة السلطات المصرية في حق ابنها واحتجاجا على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة، والنظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة للدولتين، المصرية والبريطانية.

كما تعرب المفوضية عن قلقها البالغ على الوضع الصحي للدكتورة ليلى سويف، التي تواجه مخاطر جسيمة على حياتها نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام، وتحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام المصري طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر/ أيلول 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر/ أيلول، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس/ آب 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان «أكسجين».

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.