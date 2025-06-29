“الحرية لفلسطين”.. مظاهرة مغربية رفضا للإبادة الإسرائيلية بغزة

الرباط: شارك آلاف المغاربة، الأحد، في مظاهرة رافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية ومطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

الفعالية التضامنية حملت شعار “الحرية لفلسطين والنصر للمقاومة”، ونُظمت بمدينة الدار البيضاء (غرب)، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية).

المشاركون دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإبادة الإسرائيلية، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى منددة باستهداف المدنيين.

ومن بين تلك الهتافات: “يا مقاوم سير.. نحو النصر والتحرير”، و”قدسنا في العيون”، و”الشهيد خلى (ترك) وصية.. لا تنازل عن القضية”.

كما رفعوا لافتات عبّروا فيها عن تحيتهم للمقاومة الفلسطينية، واستمرار دعمهم للقضية الفلسطينية.

وبوتيرة شبه يومية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية تشهد مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)