“الحرية والتغيير” تبحث في قطر سبل إيقاف الحرب بالسودان

الدوحة: بحثت قوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل إيقاف الحرب واستعادة السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري في الدوحة مع وفد من قوى “الحرية والتغيير” وفق بيان صدر عنها.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، “استعراض آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بسبل إيقاف الحرب واستعادة السلام في السودان.”

وأضاف أن الوفد “أعرب عن شكره لجهود دولة قطر ووقوفها بجانب الشعب السوداني ومساعيها الإنسانية والدبلوماسية لمحاصرة الحرب الجارية في السودان وتداعياتها”.

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق قطري رسمي حول اللقاء.

وتزور وفود من قوى “الحرية والتغيير”، قطر، وجنوب السودان، والكويت خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب وحتى 6 سبتمبر/ أيلول 2023.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

(الأناضول)