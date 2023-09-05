الحرية والتغيير: نثمن التزام قطر بالعمل على إنهاء الحرب في السودان

الخرطوم: ثمنت “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي” بالسودان، التزام قطر بالعمل مع القوى الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الحرية والتغيير”، مساء الاثنين، في ختام زيارة وفدها إلى الدوحة استمرت 6 أيام.

وقال البيان: “تثمن قوى الحرية والتغيير (الاتئلاف الحاكم سابقا في السودان) التزام قطر الذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالعمل الجاد مع القوى الدولية والاقليمية على إنهاء الحرب في السودان بأسرع فرصة”.

وأشار إلى التزام الدوحة بـ”تعزير جهود إغاثة ملايين السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم وشردتهم بين لاجئ ونازح، والاستعداد للإسهام في إعادة إعمار السودان بعد وقف الحرب”.

ولفت البيان إلى “التزام قوى الحرية والتغيير باستمرار العمل على بناء أوسع جبهة مدنية من أجل إنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي”.

والخميس، بحثت قوى “الحرية والتغيير- المجلس المركزي” مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل إيقاف الحرب واستعادة السلام في البلاد.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)