الحريديم ونهاية الصفقة المشبوهة

لم يعد خافيا أن الأب المؤسس لمشروع (إسرائيل ـ الدولة) ديفيد بن غوريون كان شخصا ملحدا لا مجرد علماني يفصل الدين عن الحياة، وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، فكثير من اليهود ينظرون إلى الدين بوصفه مجموعة من الثيمات التراثية والفلكلورية. المشكلة أتت مع توظيفه الكثيف للدين ليكون نواة لمشروعه السياسي وللدولة كما رآها.

انتهازية بن غوريون وضعته في مواجهة مع طوائف يهودية متطرفة، من أهمها الحريديم التي كانت طائفة هامشية في المراحل الأولى، إلا أن التزايد السكاني المفرط قياسا ببقية الفئات الأخرى في المجتمع الإسرائيلي، حوّلها إلى رقم صعب، في بناء التوجهات وترسيم الواقع السياسي والاجتماعي داخل (إسرائيل)، إذ يشكل الحريديم حاليا ما نسبته 13% من مجموع سكان الكيان، ما يعني أنهم يشكلون 17% من السكان، وتصاعدهم السكاني متواصل مع نسبة خصوبة تدور حول 4 أطفال في الأسرة الواحدة.

مع ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية أصبحت رؤية الحريديم في عزلتهم اليومية تضغط على بقية المكونات في المجتمع الإسرائيلي وتشعرها بالغضب والاستفزاز

كان الحريديم يعرفون الخلل الجوهري لفكرة تأسيس إسرائيل، داخل منظومة الأفكار المتعلقة بالرواية الدينية، ويعرفون أن الرجل الضئيل القامة بعيد عن صورة «المسيا المخلص» الذي يفترض أن يحمل اليهود إلى نهاية تاريخ النفي والشتات، المشرفة وفقا لمعتقداتهم. ولإدراكهم واقع استغلالهم تعاملوا بخسة مماثلة، فالأوروبيون لم يعودوا يريدون رؤية الجدائل على أطراف الوجوه مع المعاطف السوداء للرجال، والنساء المختبئات في ملابسهن الواسعة مثل أشباح يراها سكان المدن الأوروبية تجوس في الشوارع، والأماكن التي يمكن أن تستوعبهم أصبحت قليلة في العالم. امتلك الحريديم ورقة الشرعية الدينية التي يحتاجها بن غوريون، فمظاهر وجودهم ضرورية لتبرير فكرة الوجود الاستعماري في فلسطين، والظهور بمشروع ناجح أمام العقل الأوروبي، الذي وضع المسألة اليهودية في أولوياته لقرنين من الزمن، وبطبيعة الحال، ولأن الصفقة عفنة، وراء السطح الذي قدموه رومانسيا قائما على فكرة العودة الملحمية، قدّم بن غوريون التنازلات التي يريدها الحريديم، مقابل أن يقدموا الدين لترسانة دفاعاته الوجودية، ومع أن العمل في مجالات مثل الزراعة، كان فكرة جوهرية في المشروع الصهيوني، إلا أن الحريديم رفضوا فكرة العمل وكأنهم يخبرونه أنهم سيغضون نظرا عن مخالفته للتوراة، وتوظيفها بصورة خاطئة، مقابل أن يغض طرفا عن مشاركتهم في العمل والإنتاج، لأنهم سيتفرغون للعبادة والدراسة الدينية، وسيحاولون استجداء عطف الرب وتغاضيه عن التحريف الصهيوني، وفي غمرة انشغالهم بهذه المهمة المقدسة، يتحصلون على الإعفاء من الخدمة العسكرية. هذا هو الحوار الرمزي الزائف الذي طمرته الإنشاءات الفارغة، أما الحقيقي والمباشر، فالحريديم لا يريدون أن يذهب أبناءهم للموت، ولكن لأسباب لم تعد تتعلق بالدين، أو بالعهد الحديث جدا الذي عقدوه مع بن غوريون، فالحريديم اليوم عدوانيون ومتمسكون بـ(إسرائيل) لأنها البقرة الذهبية التي يتغذون عليها، وهم كذلك يبحثون عن التوسع في الأرض من أجل استيعاب وجودهم، وصعود تيارات داخلهم تقول بأنهم في أمر واقع، وأنهم طالما تورطوا من البداية، فعليهم أن يبحثوا عن نقطة في التاريخ (تشرعن) وجودهم، الهيكل والامتداد على الأرض الواسعة، وحيث إنهم غير مطالبين بأي واجبات حقيقية، أو تضحيات ملموسة، فليذهب الآخرون للجحيم، وليتخذوا المواقف المتطرفة والمتصلبة، وكأنهم أطفال يلعبون البلاي ستيشن بجيش الاحتلال، وأصواتهم تبقى مؤثرة وتعطي وقودا لقياداتهم المتطرفة، التي تعلم أنها غير مؤهلة معرفيا أو فكريا للدخول في منظومة منافسة مع بقية الأطياف السياسية في (إسرائيل).

قرار المحكمة العليا في إسرائيل بتجنيد الحريديم، والأوامر التي صدرت بدخول ثلاثة آلاف منهم للخدمة العسكرية بصورة فورية، يشكل أزمة في غير وقتها مع الاضطرابات الجارية في الخطوط الخلفية للكيان، أي المجتمع المدني، فالأسرى ينتمون إلى عائلات علمانية، والجنود الذين يذهبون للجبهة كذلك، ومع ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، سواء في صورة قتلى أو مصابين، أصبحت رؤية الحريديم في عزلتهم اليومية وتشاغلهم بأمور تافهة وسلبيتهم تجاه المشاركة في أي جهد، تضغط على بقية المكونات في المجتمع (الإسرائيلي) وتشعرها بالغضب والاستفزاز، خاصة أن من يقفون ضد إنهاء الحرب يستندون إلى شعبيتهم بين اليهود المتدينين، خاصة الحريديم، وفي هذه اللحظة يظهر الحريدي فعلا في صورة الطفل العابث، الذي يصب الزيت على النار، ويصدر ضحكاتك الشريرة للمشهد برمته. الإعفاء الذي تمتع به الحريديم لعقود من الزمن يفتقد لأي سند قانوني، ويتنافى مع أي فكرة للعدالة في الدولة الحديثة، ولكنه كان رشوة كبيرة وممتدة، أتى الوقت لتتوقف بغض النظر عن التوقيت غير المناسب في ظل تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، تترافق مع تراجع صورة الضحية التي حرصت (إسرائيل) على استبقائها بوصفها استراتيجية شاملة لعلاقاتها الدولية، لأن استمرار هذه المعاملة المشبوهة في ذروة أكثر الحروب إضرارا بالمعنويات في الجيش والمجتمع في (إسرائيل) يمكن أن يمهد الطريق لخروج تطرف علماني يكون قوامه المجندين الذين سيعودون بكثير من المرارة وبنفسيات مشوهة بآثار ما بعد الصدمة، ولن يطيقوا مشاهدة الحريديم في أعيادهم الدينية الكثيرة يحتفلون ويغنون لأمجادهم غير المؤكدة في التوراة، التي يعتقد كثيرون من العلمانيين أنها تنتمي إلى القصص الشعبية وأن السماء غير ذات صلة بالموضوع بأكمله.

حرب غزة ضربت في عمق (إسرائيل) وفكرتها وأحدثت خلخلة متعددة المستويات، والأشهر المرعبة التي يعيشها الإسرائيليون لن تنمحي من ذاكرتهم وستبقى في خلفية الفاعلية السياسية والاجتماعية، وفي المدى الأبعد التكوين الثقافي لمجتمع تشكل ثقافته المصطنعة رافعة أساسية لتماسكه واستمراره.

كاتب أردني