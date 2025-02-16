الحريري يعود لزعامة بيئته… لا إلى السلطة

عاد سعد الحريري بعد اعتكافٍ دام ثلاث سنوات، لتستقبله حشود كثيفة من أنصاره ومريديه، زحفت ليس من بيروت فقط، بل من كل أنحاء لبنان. صحيح أن ابن عمته وذراعه التنظيمية أحمد الحريري، بذل أنشطةً موصولة دامت نحو شهر كامل في تعبئة الأنصار والمريدين في شتى أنحاء البلاد من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، ونجح تالياً في تجميع ما لا يقل عن خمسين ألفاً من أهل السُّنّة والجماعة وغيرهم أيضاً من شتى الطوائف والمناطق الذين لبّوا الدعوة بحماسة. ما كانت الحشود لتكون على هذه الدرجة من الكثافة في قلب بيروت، لولا تعطش قاعدة الحريري الجماهيرية إلى رؤية الوريث الشرعي يعود ليقود احتفالات إحياء الذكرى العشرين لاغتيال الوالد الحبيب.

من تراه نفّذ الجريمة النكراء؟

الحريريون، قياديين ومواطنين، يقولون إنه نظام الأسد في دمشق، الذي كان يبسط سيطرته على البلاد. معارضو الحريري ممن اتهموا بالتواطؤ مع منفذي الجريمة نفوا التهمة بشدة، وذكّروا الملأ بأن «إسرائيل» هي الفاعلة، وأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غطّت فعلتها برفضها، دونما مبرر، طلب لجنة التحقيق الأممية إبراز صور الأقمار الصناعية يوم ارتكاب الجريمة النكراء. عوامل أخرى أسهمت في إنجاح التظاهرة والحشود الجماهيرية الكثيفة، التي اجتذبت انتباه اللبنانيين واهتمام الحاكمين في شتى أنحاء الإقليم، لعل أهمها خمسة:

فشل مجموعة الساسة السنّة في ملء الفراغ الذي خلّفه الحريري الابن، بعد امتناعه عن ممارسة العمل السياسي طيلة مدة اعتكافه، أدى إلى إضعاف وشرذمة الجسم السياسي السنّي على مستوى البلاد برمتها

أولها، أن الحريري الأب ترك لورثته تركة ضخمة من المكاسب المنظورة والمستورة والرصيد الإعماري والإنمائي الواسع، الذي أعاد لبيروت رونقها وبريقها بعد سنوات من دمارٍ سبّبته حروب «إسرائيل» العدوانية، وخراب أضافته اضطراباتٌ أهلية متناسلة.

ثانيها، انحسار الوصاية التي كان فرضها نظام الأسد على البلاد، قبل وبعد اغتيال رفيق الحريري في 2005/2/14.

ثالثها، تهاوي نظام بشار الأسد أخيراً، في ظروف بالغة الريبة والسرعة والغرابة، ما اتاح للحريري وحلفائه الاحتفال بذكرى الاغتيال وكأنها اقتصاص عدالة رب العالمين من أشرار أعداء الدين في يوم عيد الحب (سان فالنتين).

رابعها، فشل مجموعة الساسة السنّة في ملء الفراغ الذي خلّفه الحريري الابن، بعد امتناعه، شخصياً وحزبياً، عن ممارسة العمل السياسي طيلة مدة اعتكافه، ما أدى إلى إضعاف وشرذمة الجسم السياسي السنّي على مستوى البلاد برمتها.

خامسها، حدوث تطورات إقليمية متعددة ومهمة أعادت للبنان دوره وأهميته. ذلك أن حزب الله تحوّل بعد دحره «إسرائيل» في حربها على لبنان سنة 2006 إلى قوة إقليمية، اتسع معها نفوذ إيران الإقليمي، ما أدى تالياً إلى نشوء محور المقاومة المؤلف من تنظيمات المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، إلى جانب قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

هذه التطورات المتتالية أدت بدورها إلى مسارعة الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، إلى دعم «إسرائيل» جهاراً في حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة، عقب اندلاع معركة طوفان الأقصى، ومن ثم مسارعة دونالد ترامب فور اضطلاعه بمقاليد الرئاسة الأمريكية إلى الجهر بمشروعه الإمبراطوري الغريب الرامي إلى تحويل قطاع غزة إلى «ريفيرا سياحية للشرق الأوسط». حماقة ترامب هذه عطلت مساعيه الرامية إلى تحقيق لون من التطبيع بين «إسرائيل» والسعودية، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة من معظم الدول العربية، التي تنادت إلى عقد قمة عربية بغية اتخاذ موقف جماعي رافض لحماقة ترامب، والتأكيد على مبادرة قمة بيروت العربية سنة 2002 الداعية إلى اعتماد حل الدولتين. أعادت كل هذه التطورات الاهتمام بلبنان، وبدوره في السياق الجديد لصراع القوى في مشرق العرب، وفتحت تالياً باباً لسعد الحريري كي يعود إلى البلاد ليلعب فيها دوراً منتظَراً. غير أن عودة الحريري لا تعني بالضرورة عودته قريباً إلى السلطة، ذلك أن مرحلةً سياسية جديدة بزغت في لبنان مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تأليف حكومة جديدة.

جهّز الحريري نفسه بمواقف لافتة لمرحلة ما بعد عودته، وما بعد الانتخابات البرلمانية، التي يقتضي إجراؤها في منتصف شهر ايار/مايو سنة 2026. الخطوط العريضة لهذه المواقف التي أعلنها في الاحتفال الجماهيري يوم الجمعة الماضي هي على النحو الآتي:

دعم عهد الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

رفض مشروع ترامب القاضي بتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن بغية إقامة «ريفييرا الشرق الأوسط».

التأكيد على احتكار الدولة للسلاح، ورفضه إقصاء حزب الله عن المشاركة في السلطة.

تنفيذ إصلاحات وثيقة الوفاق الوطني (الطائف).

متابعة مشروع رفيق الحريري الإعماري والإنمائي، خصوصاً لجهة إعادة إعمار ما تهدّم من بلدات وقرى ومرافق وبنية تحتية في مختلف مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

إلى ذلك، ثمة قضية ما زالت بحاجة إلى جلاء: علاقة السعودية بسعد الحريري، ذلك أن الرجل اضطر إلى تعليق عمله السياسي والهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد خلافه الشديد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يتردد في بيروت الآن أن الحريري ما كان ليعود إلى البلاد لو أن خلافه مع بن سلمان ما زال قائماً. كما يتردد أن على افتراض أن الخلاف ما زال قائماً، فإن الحشود الكثيفة التي احتفلت في بيروت يوم الجمعة الماضي بعودة الحريري من شأنها أن تحمل بن سلمان على إعادة النظر بموقفه السلبي من الحليف القديم، ومباشرة بناء وفاق جديد معه لتسهيل إعادة المكوّن السني في البلاد إلى لعب دور حيوي متجدد في المرحلة المفصلية المقبلة. حسناً، ماذا لو قرر بن سلمان عدم الالتزام بالحريري كزعيم أوحد أو أول للبيئة الإسلامية السنيّة في البلاد، طالما أن معظم رجالات السنّة منفتحون على السعودية، ويرغبون في التعاون معها؟ مراقبون كثر يعتقدون أن الحريري سيتقبّل هذه السياسة، اذا ما اعتمدتها الرياض كي لا يكون مستبعَداً عن السخاء المالي السعودي المنتظر تدفقه مجدداً على الحلفاء والمتعاونين. لكن ماذا لو ثابرت الرياض على جفائها للحريري أو التحفظ ازاءه؟ ماذا تراه يفعل الحريري؟ هل يبقى متريثاً إزاءها حفاظاً منه على احتمال العودة معها يوماً ما إلى مباهج الماضي التليد؟ أم يخطط لنهج آخر مغاير يستفيد بموجبه من موارد ومكاسب يتيحها طرف آخر؟ وهل يصل به الالتزام مع الطرف الآخر المغاير إلى مطالبة الرياض بأن تسحب وعدها لترامب بتسديده دفعةً جديدة لا تقلّ عن 600 مليار دولار؟ وأن يطالب فوق ذلك بإيداع هذا المبلغ في صندوق عربي للإعمار يتوافق أركان القمة العربية على إنشائه بغية إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، المتضررين كثيراً من وحشية وضراوة الحروب الإسرائيلية المتكررة على شعوبهم وعمرانهم ومرافق اقتصاداتهم وبناهم التحتية؟

عسى ألاّ يطول انتظار شعوب الأمة الجواب المطلوب.

كاتب لبناني

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