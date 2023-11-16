الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يؤيد تعليق العلاقات مع اسرائيل

صورة أرشيفية من احتجاج سابق في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل- ا ف ب

جوهانسبرغ: أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا، الخميس، أنه سيدعم اقتراحاً برلمانياً بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لحين موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إنه يؤيد أيضاً الدعوات لإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا احتجاجاً على الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الحزب ماهلينجي بينغو موتسيري: “لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي”.

وأضافت: “سيوافق المؤتمر الوطني الأفريقي على اقتراح برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.

قامت جنوب أفريقيا باستدعاء كافة دبلوماسييها من إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم “حماس” غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية، عام 1948. كذلك تعرّض 239 شخصاً من إسرائيليين وأجانب للخطف، وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، استشهد أكثر من 11240 شخصًا، بينهم أكثر من 4630 طفلًا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، الإثنين.

ولطالما كانت بريتوريا من أشدّ المؤيدين للقضية الفلسطينية، وخصوصاً أنّ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يربط غالباً هذه القضية بكفاحه ضدّ الفصل العنصري.

ونُظّمت تظاهرات عديدة، معظمها مؤيّد للفلسطينيين، في الأسابيع الأخيرة في المدن الكبرى في البلاد.

(أ ف ب)