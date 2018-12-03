الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح نيجيرفان لرئاسة إقليم كردستان العراق

القاهرة: قال مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الاثنين إن الحزب رشح نيجيرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق ومسرور برزاني لرئاسة الوزراء.

وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر/ أيلول.

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، أما مسرور برزاني فهو قائد الأمن في الإقليم حاليا. وهما على التوالي ابن أخ وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.