الحزن والغضب لا الضجر

قالت لي صديقة لبنانية مقيمة في باريس مثلي، إنها تحب أن تعرف ما يدور في الوطن. قلت لها أن تطالع الصحف العربية وبالذات «القدس العربي» مثلاً. قالت لي بصراحة: لا أطيق قراءة المقالات والمطولات. قلت لها: طالعي العناوين وإليك هذا المثال من عناوين صحيفة «القدس العربي»، فالعناوين وحدها أحياناً ستخبرك بما يدور، وأعتقد أنها ستثير الشهية لقراءة المقالات. طلبت مني مثالاً، فقلت لها: سأقرأ عليك العناوين فقط، وأثير بذلك شهيتك لقراءة المقال.

طالعي العناوين، وهذه نماذج:

*مجازر ومقابر جماعية في غزة.

*تحت النيران في غزة أطفال يولدون وأمهات لا يجدن قوت صغارهن.

*المسن يوسف خليل من غزة يروي مأساة مقتل عائلته أمام عينيه برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

*غزة: جثامين ملقاة على الأرض والصحافيون شهود وشهداء العدوان الإسرائيلي.

*قيادي في حزب «التقدم والاشتراكية المغربي»: إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد لإحلال السلام.

*120 مقبرة جماعية في غزة. وشهادات لـ»القدس العربي» عن صعوبات دفن الشهداء.

*الاحتلال فتح النار على غرف مرضى في مستشفى شمال القطاع.

*الصليب الأحمر: الحرب على غزة فشل أخلاقي للمجتمع الدولي.

هل يضجرك يا صديقتي ما تقدم من عناوين أم يثير فضولك للقراءة؟ إليك المزيد..

حتى الكوفية الفلسطينية استفزاز

*قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا رغم استهداف واضعيها.

*مشرحة مستشفى ناصر في خان يونس تحكي معاناة الفلسطينيين تحت الحراب الإسرائيلية: فيها جثامين لأطفال رضع ونساء.

*مجزرة مستشفى كمال عدوان في غزة: ضحايا دفنوا وهم أحياء.. وخيام النازحين دُهست بالدبابات..

*تصاعد حدة الأزمة الإنسانية في غزة: نقص الغذاء والمياه والدواء.

*تفجير منزل أسير في نابلس.

ستحزنين بدل الضجر هل أتابع نشر العناوين؟

*طفل غزاوي تعرض للقصف مرتين وأصبح يتيماً مبتور الساقين.

*إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة.

ويا صديقتي التي تضجر من القراءة، ستتعلمين الحزن بدل الضجر.. والنقمة على العدو. وقد ترتدين الليلة في سهرتك الباريسية كوفية فلسطينية. وأعتقد أنني أثرت فضولك، وربما حزنك، ولذا أنتقل إلى موضوع آخر تماماً حول الأديبة المبدعة ليلى بعلبكي التي توفيت مؤخراً.

أفانين كبة: تريدها قوية

أكرر أسفي لرحيل الموهوبة جداً ليلى بعلبكي، التي لم تصدر غير روايتين ناجحتين: الأولى «أنا أحيا» والأخرى «الآلهة الممسوخة»، ونالت محاكمة ضدها واعتبرها البعض غير لائقة. وبعدها توقفت عن الكتابة (وهي من جيلي الأدبي). أفانين كبة جاء تعليقها على ذلك في محله حين كتبت تقول: «أليس من المفروض في أي كاتبة.. أن تكون مستعدة لخوض المعركة ولتقبل أي نقد شديد أو معارضة لها، خصوصاً أنها أنثى من جيل الكاتبات الأوليات في مجتمع ذكوري، وأتفق معها في الرأي.

عمرو: انشروا ما لم تنشره

لعمرو من سلطنة عمان وجهة نظر إضافية، وكتب عن ليلى بعلبكي أنه يعتقد أنها قالت كلمتها وهي تعبر عن جيلها، ومضت لتعيش في هدوء.

مضيفاً: لا يمكن أن أتصور أن كاتباً يمكن أن يتوقف عن الكتابة، حتى وإن توقف عن النشر. وتمنى عمرو على أهل ليلى بعلبكي والمحيطين بها نشر نصوصها وإبداعاتها التي ما زالت في الأدراج.

قلت لابني لا!

من طرفي، طلبت العكس من ابني الدكتور حازم، وأوصيته أنني حين أموت أرجوه ألا يعطي ورقة أو يصدر مقالاً كتبته قبل موتي.

لقد أصدرتُ عشرات الكتب ولم أتوقف يوماً عن الكتابة، وأحب أن أكون بكامل مسؤوليتي حين أنشر سطراً. وأعرف أن ابني د. حازم يفهم وجهة نظري هذه.