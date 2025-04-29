الحصار الإسرائيلي لغزة يشتد وسوء التغذية يضرب 60 ألف طفل

غزة ـ نيويورك ـ لاهاي – «القدس العربي» ووكالات: بعد طول انتظار في حشد بشري كبير اصطف أمام “تكية” طعام في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، لم يعد الطفل أحمد عبد الكريم (13 عامًا)، إلا بكمية قليلة من الطعام الساخن، الذي جهزه فريق إحدى المؤسسات الإغاثية.

وقال أحمد لـ”القدس العربي”، إنه اعتاد يوميًا الذهاب بقدر معدني إلى مكان “التكية”، والانتظار لفترة تزيد أحيانًا عن الساعتين للحصول على الطعام.

وهكذا لم يعد الجوع شبحا يهدد الغزيين، بل أصبح واقعا بدأ يحصد ضحايا.

وفي تقرير أصدره في وقت متأخر مساء أمس قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه تم رصد نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال في أنحاء غزة، من بينها 1600 حالة سوء تغذية حاد جدا، منذ بداية عام 2025، بينما ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن 60 ألف طفل على الأقل يعانون الآن من أعراض سوء التغذية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين، حيث استشهد أمس أكثر من 37 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي، حسب ما ذكرته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.

وتعليقا على سوء الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الإسرائيلي المحكم منذ مطلع شهر آذار / مارس الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين وغزة، إنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات الإنسانية أداة للضغط على الفلسطينيين في غزة.

كذلك شهدت جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين إدانات لممارسات دولة الاحتلال.

وحذرت السعودية، في مرافعة ألقاها ممثلها أمام المحكمة، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات إلى غزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه.

وفي تقرير جديد، ندّدت منظمة العفو الدولية بـ”إبادة جماعية” ترتكبها إسرائيل “على الهواء مباشرة” في غزة.

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب لن توقف الحرب إلا بعد تهجير “مئات الآلاف” من الفلسطينيين من قطاع غزة وتقسيم سوريا وتجريد إيران من سلاحها النووي.