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الحصيلة نحو 33 ألفا.. استشهاد 59 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

3 - أبريل - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32975 شهيدا و75577 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا، و83 مصابا”.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 3, 2024 الساعة 11:45 ص

    فاتورة الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1919 لم يسبق لها مثيل 7 أشهر وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية الفتاكة التي تحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀

    رد

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