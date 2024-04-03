الحصيلة نحو 33 ألفا.. استشهاد 59 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32975 شهيدا و75577 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

⭕️طفل يودع شقيقه الذي ارتقى بقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة pic.twitter.com/Iz4BtxNVBt — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) April 3, 2024

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا، و83 مصابا”.

طفلة فلسطينية تبكي بعد أن صادفت شابًا يشبه والدها الذي فقدت آثاره في أثناء نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/MW9o4D7Bur — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 3, 2024

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

شهادات مروعة للناجين من مجازر الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

لقد تمَّ إبادة أحياء سكنية كاملة دون أن يبقى بناء واحد قابل للسكن وهناك العشرات من الشهداء ما زالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البيوت. pic.twitter.com/CG97Xu3Pl1 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 3, 2024

(الأناضول)