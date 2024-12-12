الحضانات ستصبح مجانية لجميع الأطفال في طوكيو

أطفال من إحدى دور الحضانة يتجولون في أحد شوارع طوكيو

طوكيو: ستجعل بلدية طوكيو الحضانات مجانية لجميع الأطفال بدءا من أيلول/ سبتمبر المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى رفع معدل المواليد المنخفض في اليابان، على ما أفادت حاكمة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي.

ويرمي هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي على الأسر، من خلال توسيع نطاق سياسة دور الحضانة المجانية المعمول بها أصلا من الطفل الثاني.

ويواجه عدد كبير من الدول المتطورة انخفاضا في معدلات المواليد، إلا أنّ هذه المشكلة تبرز خصوصا في الأرخبيل الياباني الذي يشهد انخفاضا في عدد سكانه منذ سنوات.

وقالت يوريكو كويكي الثلاثاء عند إعلان المشروع “تواجه اليابان أزمة انخفاض أعداد الأطفال، لا يبدو أنّها ستنتهي قريبا”.

وأضافت “لا مجال لإضاعة الوقت” في حل المشكلة، مكررة تحذيرات رئيس الوزراء الياباني ومسؤولين آخرين من أزمة ديموغرافية وشيكة.

وتُعدّ السياسة المُعتمدة في طوكيو، إحدى مدن العالم التي تتمتع بأعلى معدّل للسكان (14 مليون نسمة)، أول مبادرة محلية من هذا النوع في اليابان، بحسب وسائل إعلام.

ودور الحضانة مُتاحة حاليا للآباء العاملين، لكنّ الحكومة اليابانية تعتزم إتاحتها لمختلف الأسر.

وكانت كويكي أكدت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ترغب في توفير إمكان العمل لأربعة أيام أسبوعيا لموظفي بلدية طوكيو، في إطار مبادرة وطنية للتشجيع على الإنجاب.

وبحسب البنك الدولي، تتمتع اليابان بأعلى معدّل للسكان الأكبر سنا في العالم بعد موناكو. وفي العام الماضي، بلغ معدل المواليد 1,2 طفل، وهو أقل بكثير من 2,1 طفل اللازم للحفاظ على مستوى السكان.

(أ ف ب)