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الحظ يطرق أبواب من يحملون اسم كلينتون أو ترامب

18 - يناير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: سعداء أولئك الذين حملوا بالصدفة اسم “دونالد ترامب” أو “بيل جيه كلينتون” وهم كثيرون.

يقول دونالد ترامب، وهو من قدامى المحاربين ويقيم في ألاباما، إنه بسبب تطابق اسمه مع اسم الرئيس دونالد ترامب، غالبا ما يتلقى هدايا مجانية. واعتاد وليام جيه كلينتون، الملقب ببيلي، المقيم في واشنطن العاصمة تلقي رسائل بريدية مثيرة من السجناء يطلبون الحصول على عفو رئاسي.

ومن المقرر أن يشارك من يحملون هذه الأسماء ممن عملوا في البيت الأبيض في حفل تنصيب ترامب، الرئيس المنتخب بمبنى الكابيتول بعد غد الإثنين.

وتحدثت وكالة أسوشيتد برس إلى أشخاص يحملون نفس الأسماء للتعرف على ما يحدث لهم في حياتهم.

وقال وليام جيه. كلينتون، المقيم في تينيسي: “والدي بيل وهو ليس الرئيس الأسبق، لكن ترتيبه السابع في سلسلة الأنساب الخاصة بنا. لذلك، أنا الثامن، وابني البالغ من العمر تسعة أشهر هو التاسع.. هناك بالتأكيد الكثير من النظرات المزدوجة، بالتأكيد وهذا يحدث يوميا، حيث إننى اواجه سؤال: هل “اسمك الحقيقي بيل كلينتون؟”.

وحدث ذلك أيضا مع دونالد ترامب، وهو من قدامى المحاربين ومقيم في كلانتون، في ولاية ألاباما، حيث يقول: “لقد حصلت مرات عديدة على خدمات خاصة بالدرجة الأولى. وكانت هناك مرات قمت فيها بحجز غرف في فنادق وأعطوني غرفة مميزة مجانا. حسنا، شكرا جزيلا لكم. وقد تناولت بعض الوجبات المجانية في المطاعم”.

(أ ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 10:54 ص

    هه ولكن الحظ لا يدوم، فلا يدوم إلا وجه الحي القيوم ✌️🇵🇸😃☝️

    رد

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