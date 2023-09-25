الحكم العسكري في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024

باماكو: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها في 4 و18 شباط/فبراير 2024 “لأسباب فنية”.

وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه “الأسباب الفنية” العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالاضافة إلى خلاف مع شركة “ايديميا” الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الاحصاء.

وأضافت أن “موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق”.

(أ ف ب)