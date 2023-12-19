الحكم بإعادة الانتخابات البرلمانية في برلين بشكل جزئي.. ما هي العواقب والتبعات؟

برلين- “القدس العربي”:

بعد أكثر من عامين على انتهاء انتخابات البرلمان الألماني “البوندستاغ” لعام 2021، تقرر إعادة جزء منها في العاصمة برلين وفقًا لقرار من المحكمة الدستورية الألمانية.

وبحسب القرار، كان هناك عيوب خطيرة في يوم الانتخابات في 26 سبتمبر 2021، مما يستدعي إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. وتشمل هذه الإعادة 455 دائرة انتخابية والدوائر الانتخابية البريدية المتصلة بها، بحسب ما نشرت مجلة شبيغل الألمانية.

تأتي هذه القضية نتيجة شكوى من قبل فريق الاتحاد في البرلمان الألماني. في نوفمبر 2022، قرر البرلمان إعادة الانتخابات جزئيًا في 327 من إجمالي 2256 دائرة انتخابية في العاصمة برلين، بناءً على تصويت من أحزاب الإشارة (الاشتراكيين والخضر والأحرار).

وفقًا للاتحاد، كان هذا غير قانوني، وطالبوا بإعادة الانتخابات في حوالي ألف دائرة انتخابية إضافية، مما أدى إلى رفع شكوى لدى المحكمة الدستورية الألمانية.

في حكمها، أعلنت المحكمة الدستورية الثانية الانتخابات غير صحيحة في 31 دائرة انتخابية إضافية، بما في ذلك الدوائر البريدية المتصلة بها. أكدت المحكمة أن قرار البرلمان كان في المجمل قانوني، لكنه لم يكن كافيًا في توضيح أحداث الانتخابات، مما دفعها إلى التدخل وإجراء تحقيق شامل.

من المقرر أن تجرى الانتخابات المكررة خلال 60 يومًا، وأقصى تاريخ ممكن للتنظيم هو 11 فبراير، وهو آخر يوم قبل بدء الدراسة بعد عطلة الشتاء في برلين. ورغم أن هذا التاريخ ليس نهائيًا، يجب أن يُعلن عن تاريخ الانتخابات في الجريدة الرسمية. وفق ما نشرت القناة الإخبارية الألمانية الثانية.

وقالت رئيسة المحكمة دوريس كونيج في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه إن الانتخابات يجب أن تعاد في 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد. وأوضحت كونيج أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى كانتخابات بصوتين حيث يخصص الصوت الأول لمرشح فردي عن الدائرة الانتخابية والصوت الثاني للقائمة الحزبية.

تشير التقارير إلى أن تكرار الانتخابات قد لا يؤدي إلى تغيير كبير في توازن القوى في البرلمان الألماني. ومع ذلك، قد تكون له تأثيرات كبيرة على اليسار. وفي حالة فقدان أحد الدوائر المباشرة خلال الانتخابات المكررة، قد يخسر اليسار 36 مقعدًا في البرلمان.

وبهذا تكون كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان (التي تتزعم المعارضة في ألمانيا) قد نجحت في جزء من الدعوى التي رفعتها. ورأت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن قرار البرلمان مخالف للقانون لأسباب من بينها أن البرلمان لم يعلن بطلان الانتخابات ككل في ست دوائر انتخابية طعن عليها رئيس الانتخابات، ولهذا السبب لجأت الكتلة إلى المحكمة الدستورية.

ولم يأت الحكم الصادر من أعلى محكمة ألمانية اليوم مطابقا بشكل تام لقرار كان البرلمان الاتحادي أصدره بدعم من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) ويقضي قرار البرلمان بإعادة جزء من هذه الانتخابات في 327 دائرة من أصل 2256 دائرة في العاصمة الألمانية بالإضافة إلى 104 دائرة تصويت بالبريد من أصل 1507 دائرة من هذا النوع.

وكان يوم الانتخابات في برلين في سبتمبر 2021 قد شهد فوضى في العديد من مراكز الاقتراع، مع انتظار طويل وأخطاء في الأوراق الانتخابية. وبسبب الأخطاء، قد تقدم أكثر من 1700 احتجاج، بما في ذلك احتجاجات من قبل رئيس اللجنة الفيدرالية للانتخابات.