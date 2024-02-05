الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على كاتب صيني- أسترالي في قضية تجسس

بكين: أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الإثنين، أن محكمة في العاصمة الصينية بكين قضت بإعدام الكاتب الصيني الأسترالي يانغ هنغ جون، منتقدة قرار المحكمة.

وقالت وونغ في بيان، إنه في حين يمكن تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة إذا لم يرتكب يانغ أي جرائم خطيرة خلال العامين المقبلين، فإن الحكم يمثل “خبرا مروعا” للكاتب وعائلته ومؤيديه.

وأضافت: “لقد طالبنا باستمرار بوضع معايير أساسية للإنصاف والعدالة الإجرائية والمعاملة الإنسانية للدكتور يانغ، بما يتوافق مع المعايير الدولية والالتزامات القانونية للصين”.

وقالت وونغ: “يريد جميع الأستراليين رؤية الدكتور يانغ مجددا بين أفراد عائلته. ولن نتوانى في الدفاع عنه”.

واعتقلت بكين يانغ البالغ من العمر49 عاما للاشتباه في قيامه بالتجسس في أوائل عام 2019 بعد أن توجه من نيويورك إلى قوانغتشو في جنوب الصين بصحبة زوجته وطفله.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن المسؤولين الأستراليين لم يتمكنوا من حضور محاكمة يانغ المغلقة في عام 2021. ويواصل يانغ الدفع ببراءته.

وكتب يانغ، وهو دبلوماسي وأكاديمي صيني سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقالات ومدونات مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي حظيت بمتابعة كبيرة في الصين. وأصبح يانغ مواطنا أستراليا في عام 2002.

(د ب أ)