الحكم بالسجن أكثر من عشر سنوات على زعيم خلية تجسس روسية في بريطانيا

لندن: صدر حكم بالسجن أكثر من عشر سنوات اليوم الاثنين على زعيم خلية تجسس روسية في بريطانيا يحمل الجنسية البلغارية.

وقال ممثلو الادعاء العام إن أورلين روسيف / 47 عاما/ قاد مجموعة من خمسة بلغاريين عرضوا أرواح للخطر لأنهم نفذوا عمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإسبانيا والجبل الأسود بين عامي 2020 و 2023 نيابة عن الاستخبارات الروسية.

واستهدفت المجموعة صحافيين ودبلوماسيين والقوات الأوكرانية وناقشوا اختطاف أو قتل معارضي الكرملين، وهو ما وصفه دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن، بأنه “تجسس على نطاق واسع لصالح روسيا”.

وأضاف ممثلو الادعاء أن روسيف عمل لصالح عميل روسي مزعوم يدعى جان مارساليك، وهو مواطن نمساوي مطلوب للإنتربول بتهمة الاحتيال والاختلاس بعد انهيار شركة “وايركارد” الألمانية لمعالجة المدفوعات في عام 2020 ومكان وجوده غير معروف.

(أ ب)





