سياسة | دولي

الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان في قضية جديدة

17 - يناير - 2025

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روالبندي: حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.

وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته “القدير تراست”، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.

وأكد عمران خان أنه لن يبرم “أي صفقة” مع السلطات بعد صدور الحكم.

وقال خان للصحافيين: “لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف” للعقوبة.

وخان مسجون منذ آب/ أغسطس 2023 وهو متهم في حوالى 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.

وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.

(أ ف ب)

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