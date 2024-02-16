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الحكم على ترامب بدفع أكثر من 350 مليون دولار في قضية الاحتيال المدنية بنيويورك

منذ 48 دقيقة

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نيويورك: صدر حكم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة تزيد على 350 مليون دولار في محاكمة مدنية بالاحتيال ومنعه لمدة ثلاث سنوات من إدارة أعمال تجارية في ولاية نيويورك، وذلك حسبما قرر اليوم الجمعة، القاضي الأمريكى آرثر إنغورون في الولاية .

ورفعت القضية المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس وتركزت حول مزاعم بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم اقرارات الضرائب.

يشار إلى أن الحكم الصادر اليوم الجمعة، لم يكن مسألة أنه مذنب أم بريء، لأن إنغورون قد حدد بالفعل ذنب ترامب. وكان الحكم بتحديد حجم ما يدان به الرئيس السابق.

وهذا الحكم هو الأحدث في ما أصبح سلسلة من الأحكام السلبية ضد ترامب. وقال قاض أمس الخميس، إن محاكمة ترامب فيما يتعلق بدفع أموال سرية لنجمة إباحية ستبدأ في 25 آذار / مارس المقبل وهي قضية سعى إلى تأجيلها مثل قضايا أخرى.

وستكون هذه أول محاكمة جنائية ضد رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة. وهناك ثلاث محاكمات جنائية أخرى قيد الإعداد كما أن هناك إجراءات مدنية أخرى جارية.

(د ب أ)

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