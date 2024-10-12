الحكم على جندي أمريكي بالسجن 14 عاما لاتهامه بمحاولة مساعدة تنظيم “الدولة”

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، إن جنديا في الجيش الأمريكي، حُكم عليه بالسجن 14 عاما لمحاولته مساعدة تنظيم “الدولة الإسلامية” في تنفيذ كمين قاتل ضد جنود أمريكيين.

وقالت الإدارة إن كول بريدجز، المعروف، أيضاً، باسم كول غونزاليس (24 عاما)، سيخضع لإطلاق سراح مشروط لمدة 10 سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.

واتهم بريدجز، الذي انضم إلى الجيش عام 2019، كان جنديا من الدرجة الأولى عند إلقاء القبض عليه عام 2021، بتقديم “نصائح وإرشادات عسكرية حول كيفية قتل أقرانه من الجنود، لأفراد كان يعتقد أنهم جزء من تنظيم الدولة”.

وأقر بريدجز بذنبه في تهم الإرهاب في يونيو/ حزيران 2023.

وأوضحت وزارة العدل إنه بدأ قبل انضمامه إلى التنظيم في متابعة شبكة الإنترنت للبحث عن الدعاية “التي تروج للجهاديين وفكرهم العنيف، وبدأ في التعبير عن دعمه لتنظيم “الدولة الإسلامية” والجهاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

(رويترز)